Коронавірус і світові лідери: Трюдо - в самоізоляції, Болсонару пройшов тест

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирішив разом із дружиною перебувати в самоізоляції, оскільки у Софі Грегуар-Трюдо почали проявлятися легкі симптоми грипу після повернення з Лондона. Софі Грегуар-Трюдо негайно звернулася по медичну допомогу і зараз вона проходить тест на наявність вірусу SARS-CoV-2. Про це йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра Канади, оприлюдненій у четвер, 12 березня.

"Вона перебуває в самоізоляції вдома в очікуванні результатів аналізів. З міркувань обережності прем'єр-міністр вважає за краще ізолюватися і працювати з дому до отримання результатів Софі", - йдеться в заяві, цитує агенція новин dpa.

Водночас лікар порадив прем'єр-міністру Канади продовжувати займатися поточними справами з огляду на те, що в нього не виявлено жодних симптомів. Трюдо проводить весь день у телефонних дзвінках і віртуальних зустрічах із дому, зокрема веде переговори з лідерами інших держав.

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Також 12 березня стало відомо про позитивний результат на навність коронавірусу в Фабіу Вайнгартена, прессекретаря президента Бразилії Жаіра Болсонару. Вайнгартен разом із бразильским президентом зустрічався кілька днів тому у Флориді з президентом США Дональдом Трампом.

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У заяві пресслужби бразильского президента повідомляється, що результати тестів Вайнгартена виявилися позитивними, і після цього президент Бразилії також перебуває під наглядом, повідомляє агенція новин AP.

Вайнгартен супроводжував Болсонару в триденній поїздці до США й в суботу опублікував свою фотографію, де він позує поруч із Трампом. На сьогодні в Бразилії зареєстровано найбільше число випадків зараження коронавірусом серед усіх країн Латинської Америки.

Як повідомив увечері 12 березня син президента Бразилії Едуарду Болсонару в соцмережі Twitter, його батько пройшов тест на зараження коронавірусом, однак у нього не помітно жодних ознак захворювання.

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Зараження коронавірусом виявили в міністерки рівних можливостей Іспанії Ірен Монтеро. Вона, разом із чоловіком Пабло Іглесіасом, якій є віцепрем'єром та лідером партії "Подемос", перебувають на карантині. Всі члени уряду в Мадриді зараз проходять тести на наявність захворювання.

На карантині перебувають також лідер італійської правлячої Демократичної партії Нікола Зінгаретті, держсекретарка міністерства охорони здоров'я Великобританії Надін Дорріс та міністр культури Франції Франк Рістер. Усі вони виявилися зараженими коронавірусом.