Коронавірус і світова економіка: наскільки страшною буде криза внаслідок пандемії (відео)

Економічна криза після коронавірусу неминуча, питання лиш у тім, наскільки глибокою і затяжною буде рецесія. Економісти порівнюють нинішню ситуацію зі світовою війною.
Прогнозувати, як довго триватиме економічна криза внаслідок пандемії COVID-19, мало хто наважується. Водночас більшість міжнародних експертів єдні в тому, що світ очікує рецесія, порівняти яку можна не просто з фінансовою кризою 2008 року, а зі світовою війною. Пандемія, за їхніми словами, спричинила найшвидший і найглибший економічний шок в історії, а наслідки коронавірусу будуть відчутні ще десятиліттями. Що ж саме нині відбувається зі світовою економікою? Дивіться:
Згідно з підрахунками регулятора, впродовж першого кварталу падіння економіки становило 0,5 відсотка. До кінця року ВВП України має скоротитися на п'ять відсотків, очікують у Нацбанку. (23.04.2020)
Економіка Німеччини під час дії обмежувальних заходів обвалилася приблизно на 16 відсотків, оцінюють в інституті ifo. В інституті прогнозують падіння ВВП країни за підсумками року на 6,2 відсотка. (28.04.2020)
Економіка Франції опинилась в рецесії після падіння ВВП країни на 5,8 відсотка у першому кварталі 2020 року. Це - найгірший показник за квартал з часу початку його розрахунку у 1949 році. (30.04.2020)