 Коронавірус і світова економіка: наскільки страшною буде криза внаслідок пандемії (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Коронавірус і світова економіка: наскільки страшною буде криза внаслідок пандемії (відео)

Економічна криза після коронавірусу неминуча, питання лиш у тім, наскільки глибокою і затяжною буде рецесія. Економісти порівнюють нинішню ситуацію зі світовою війною.

Пандемія спричинила найшвидший і найглибший економічний шок в історії (picture-alliance/imageBROKER/S. Belcher)

Пандемія спричинила найшвидший і найглибший економічний шок в історії

Прогнозувати, як довго триватиме економічна криза внаслідок пандемії COVID-19, мало хто наважується. Водночас більшість міжнародних експертів єдні в тому, що світ очікує рецесія, порівняти яку можна не просто з фінансовою кризою 2008 року, а зі світовою війною. Пандемія, за їхніми словами, спричинила найшвидший і найглибший економічний шок в історії, а наслідки коронавірусу будуть відчутні ще десятиліттями. Що ж саме нині відбувається зі світовою економікою? Дивіться:


DW.COM

НБУ очікує падіння ВВП на п'ять відсотків у 2020 році через коронавірус

Згідно з підрахунками регулятора, впродовж першого кварталу падіння економіки становило 0,5 відсотка. До кінця року ВВП України має скоротитися на п'ять відсотків, очікують у Нацбанку. (23.04.2020)  

Економіка Німеччини під час карантину обвалилася на 16 відсотків - інститут

Економіка Німеччини під час дії обмежувальних заходів обвалилася приблизно на 16 відсотків, оцінюють в інституті ifo. В інституті прогнозують падіння ВВП країни за підсумками року на 6,2 відсотка. (28.04.2020)  

ВВП Франції рекордно впав на тлі пандемії COVID-19

Економіка Франції опинилась в рецесії після падіння ВВП країни на 5,8 відсотка у першому кварталі 2020 року. Це - найгірший показник за квартал з часу початку його розрахунку у 1949 році. (30.04.2020)  

Понад 30 мільйонів американців втратили роботу через пандемію COVID-19

Через пандемію COVID-19 лише за минулий тиждень 3,84 мільйона американців звернулися по допомогу з безробіття. Загалом у США втратили роботу понад 30 мільйонів людей. (30.04.2020)  

Аудіо й відео до теми

Як український бізнес допомагає медикам (09.04.2020)  

Протести рестораторів: порожні стільці на центральних площах Німеччини (29.04.2020)  

Історичне падіння цін на нафту: як це позначиться на Росії та інших країнах (21.04.2020)  

Також за темою

BdT Coronavirus – Dresden

Німецька філософиня: Пандемія - це нагода сповільнитися 24.04.2020

Пандемія COVID-19, яка охопила практично весь світ, викликає в людей страх, тривогу і навіть паніку. Утім, існує й оптимістичніший погляд на ситуацію, що склалася.

Deutschland | Coronavirus | Frankfurt am Main

Що страшніше: коронавірус чи рецесія в економіці? 03.04.2020

Чим довше в Німеччині діє режим самоізоляції та чим більшими стають економічні збитки від обмежувальних заходів, тим гостріше постає питання про ціну. Чим можна пожертвувати і заради чого? DW - про етичну дискусію в ФРН.

Italien Coronavirus Ponte San Pietro, Bergamo

Коментар: Скільки смертей від коронавірусу ми готові допустити? 27.03.2020

Власним очам і вухам немає віри. Після лише двох тижнів, як усе навколо завмерло через карантин, подекуди вже почалися підрахунки: померлі проти економічного зростання. Це неприпустимо, вважає Генрік Беме.

Реклама

Докладно

Пандемія спричинила найшвидший і найглибший економічний шок в історії (picture-alliance/imageBROKER/S. Belcher)

Коронавірус і світова економіка (відео)

Економічна криза після коронавірусу неминуча, питання лиш у тім, наскільки глибокою і затяжною буде рецесія.  

Майже по всій Німеччині вже тиждень як обов'язково потрібно носити маску в транспорті та магазинах

Коли закінчиться пандемія? Прогнози німецьких науковців

Останні прогнози провідних вірусологів Німеччини щодо термінів завершення пандемії коронавірусу - в матеріалі DW.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  