Коронавірус і світова економіка: наскільки страшною буде криза внаслідок пандемії (відео)

Прогнозувати, як довго триватиме економічна криза внаслідок пандемії COVID-19, мало хто наважується. Водночас більшість міжнародних експертів єдні в тому, що світ очікує рецесія, порівняти яку можна не просто з фінансовою кризою 2008 року, а зі світовою війною. Пандемія, за їхніми словами, спричинила найшвидший і найглибший економічний шок в історії, а наслідки коронавірусу будуть відчутні ще десятиліттями. Що ж саме нині відбувається зі світовою економікою? Дивіться:



