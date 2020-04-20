Коронавірус і польоти: на авіапасажирів чекають нові правила

Міжнародне повітряне сполучення через пандемію COVID-19 поки зведене до мінімуму, а всередині Європи - і зовсім фактично паралізоване. Але рано чи пізно його почнуть відновлювати. Цілком очевидно, що державна влада вимагатиме від аеропортів і авіакомпаній вжити суворих санітарних заходів. Таку умову ставлять зараз у різних країнах Європи і перед магазинами та навчальними закладами, які поступово відкриваються після карантину.

Обов'язкове носіння масок у літаках

Підприємства повітряного транспорту Німеччини, зацікавлені в якнайшвидшому відновленні їхнього бізнесу, вирішили проявити ініціативу і висунули власні пропозиції. Розповідаючи про поданий авіакомпаніями й аеропортами план з 20 пунктів, німецьке інформагентство dpa заздалегідь попереджає майбутніх авіапасажирів: перед наступною подорожжю літаком налаштуйтеся на нові правила.

Найбільш помітною зміною, швидше за все, стане обов'язкове носіння захисних масок під час всього польоту - як мінімум з моменту оголошення посадки до виходу з літака. Така пропозиція не виглядає несподіваною, адже в Німеччині всі мешканці зобов'язані тепер носити маски в громадському транспорті та в магазинах. Однак у літаку пасажирам доведеться безперервно залишатися в масці від однієї до кількох годин, що зробить політ менш комфортним.

Соціальне дистанціювання в аеропортах

Більшість пунктів плану стосується перебування пасажирів у будівлі аеропорту. Так, пропонується вимагати від них, як це вже діє в магазинах, дотримання фізичної дистанції у чергах перед стійками реєстрації, у зоні перевірки багажу, перед паспортним контролем, у зонах очікування вильоту ("накопичувачах") і видачі багажу.

У представленому плані є і такий захід: зобов'язати пасажирів вже при онлайн-реєстрації перед польотом завіряти, що вони не хворіють на заразні хвороби і конкретно на COVID-19. Можливий також вибірковий контроль температури у пасажирів, які вилітають.

Аеропорти по всьому світі спорожніли

Ідея залишати середнє місце вільним не отримала підтримки

Водночас підприємства повітряного транспорту ФРН не підхопили ідею, висловлену раніше главою британського лоукостера Easyjet Йоханом Лундгреном. Він запропонував просто не продавати квитки на середнє з трьох крісел у салоні лайнера і тим самим забезпечувати дистанцію між пасажирами під час всього польоту.

"Це одразу ж на третину скоротило б кількість посадкових місць у літаках", - відзначає dpa. Іншими словами, на третину зменшило б можливу виручку авіаперевізника. Агентство має на увазі вузькофюзеляжні середньомагістральні лайнери, в яких у кожному ряду по три крісла по обидва боки проходу.

Представлені уряду Німеччини заходи на першому етапі розраховані на шість тижнів. Їх автори, очевидно, виходять з того, що після закінчення цього терміну стане ясно, наскільки вони ефективні і як їх слід підкоригувати. Схожі пропозиції висловлювалися вже на рівні Євросоюзу. Влада Німеччини прагне ухвалення єдиних правил для всього ЄС.

Запропоновані заходи не виглядають несподіваними або радикальними, але вони, цілком імовірно, будуть мати неприємні для авіапасажирів наслідки. По-перше, загальний час повітряної подорожі відчутно зросте, тому що всі процеси в аеропортах неминуче сповільняться, а тому приїжджати туди доведеться з ще більшим запасом часу, ніж раніше.

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Рим - вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Туризм у стані коми Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна. Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ



Ціни на авіаквитки можуть зрости

Це підвищить на внутрішньоєвропейських і тим більше на внутрішньонімецьких напрямках конкурентоспроможність швидких поїздів, у тому числі, можливо, нічних, зі спальними вагонами, тим більше що в індивідуальному купе куди менше небезпеки заразитися, ніж в салоні літака. Все це може наблизити досягнення однієї з цілей захисників клімату: зменшити авіаперевезення всередині Німеччини.

По-друге, запропоновані заходи, особливо якщо вони збережуться довше, ніж на шість тижнів (з чого, мабуть, слід виходити), можуть призвести до подорожчання польотів. Адже в аеропортів зростуть витрати, наприклад, на персонал і ті ж додаткові автобуси для перевезення пасажирів малими групами. Хоча б частину цих витрат аеропорти, швидше за все, спробують перекласти на авіакомпанії шляхом збільшення аеропортових зборів, а ті - на своїх клієнтів.

У той же час уповільнення процесу посадки пасажирів і їх виходу з літака (тим більше, якщо влада зажадає ще й дезінфекції салону після кожного польоту) вдарить по бізнес-моделі дуже популярних у Європі лоукостерів, яка передбачає максимальне скорочення терміну перебування в аеропорту для зниження плати за стоянку. Утім, є надія, що дуже здешевіле авіаційне пальне компенсує авіаперевізникам додаткові витрати і навіть дозволить їм не підвищувати ціни, особливо на початковому етапі боротьби за повернення клієнтів.

Канцлер Австрії: Польоти - тільки між країнами без коронавірусу

Але коли ж літаки знову почнуть регулярно літати по Європі? Влада Німеччини про можливі терміни поки нічого не говорить. Іспанія оголосила, що в 2020 році не прийматиме іноземних туристів. А канцлер Австрії Себастіан Курц 21 квітня заявив, що вважає відновлення міжнародного повітряного сполучення в середньо- і довгостроковій перспективі можливим лише між державами з успішною стратегією боротьби проти COVID-19.

Курц уточнив, що має на увазі країни, в яких або вірус повністю переможений, або кількість інфікованих дуже низька. Якщо виходити з таких критеріїв, то до широкомасштабного відновлення повітряного сполучення в Європі ще досить далеко.

Однак 22 квітня єврокомісарка з питань транспорту Адіна-Іоана Валеан повідомила в соцмережі Twitter, що в Брюсселі зараз триває робота над стратегією відновлення повітряного сполучення в ЄС, яка "ймовірно буде представлена до середини травня". За її словами, Єврокомісія вивчає наразі пропозиції, що стосуються правил дотримання дистанції в аеропортах і літаках, носіння масок і заходів дезінфекції.