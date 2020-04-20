Коронавірус і польоти: на авіапасажирів чекають нові правила

COVID-19 внесе помітні зміни в звичні нам польоти. Вони стануть менш комфортними і будуть займати більше часу. Німецькі авіаперевізники представили план з 20 пунктів.
Міжнародне повітряне сполучення через пандемію COVID-19 поки зведене до мінімуму, а всередині Європи - і зовсім фактично паралізоване. Але рано чи пізно його почнуть відновлювати. Цілком очевидно, що державна влада вимагатиме від аеропортів і авіакомпаній вжити суворих санітарних заходів. Таку умову ставлять зараз у різних країнах Європи і перед магазинами та навчальними закладами, які поступово відкриваються після карантину.
Обов'язкове носіння масок у літаках
Підприємства повітряного транспорту Німеччини, зацікавлені в якнайшвидшому відновленні їхнього бізнесу, вирішили проявити ініціативу і висунули власні пропозиції. Розповідаючи про поданий авіакомпаніями й аеропортами план з 20 пунктів, німецьке інформагентство dpa заздалегідь попереджає майбутніх авіапасажирів: перед наступною подорожжю літаком налаштуйтеся на нові правила.
Найбільш помітною зміною, швидше за все, стане обов'язкове носіння захисних масок під час всього польоту - як мінімум з моменту оголошення посадки до виходу з літака. Така пропозиція не виглядає несподіваною, адже в Німеччині всі мешканці зобов'язані тепер носити маски в громадському транспорті та в магазинах. Однак у літаку пасажирам доведеться безперервно залишатися в масці від однієї до кількох годин, що зробить політ менш комфортним.
Соціальне дистанціювання в аеропортах
Більшість пунктів плану стосується перебування пасажирів у будівлі аеропорту. Так, пропонується вимагати від них, як це вже діє в магазинах, дотримання фізичної дистанції у чергах перед стійками реєстрації, у зоні перевірки багажу, перед паспортним контролем, у зонах очікування вильоту ("накопичувачах") і видачі багажу.
У представленому плані є і такий захід: зобов'язати пасажирів вже при онлайн-реєстрації перед польотом завіряти, що вони не хворіють на заразні хвороби і конкретно на COVID-19. Можливий також вибірковий контроль температури у пасажирів, які вилітають.
Ідея залишати середнє місце вільним не отримала підтримки
Водночас підприємства повітряного транспорту ФРН не підхопили ідею, висловлену раніше главою британського лоукостера Easyjet Йоханом Лундгреном. Він запропонував просто не продавати квитки на середнє з трьох крісел у салоні лайнера і тим самим забезпечувати дистанцію між пасажирами під час всього польоту.
"Це одразу ж на третину скоротило б кількість посадкових місць у літаках", - відзначає dpa. Іншими словами, на третину зменшило б можливу виручку авіаперевізника. Агентство має на увазі вузькофюзеляжні середньомагістральні лайнери, в яких у кожному ряду по три крісла по обидва боки проходу.
Представлені уряду Німеччини заходи на першому етапі розраховані на шість тижнів. Їх автори, очевидно, виходять з того, що після закінчення цього терміну стане ясно, наскільки вони ефективні і як їх слід підкоригувати. Схожі пропозиції висловлювалися вже на рівні Євросоюзу. Влада Німеччини прагне ухвалення єдиних правил для всього ЄС.
Запропоновані заходи не виглядають несподіваними або радикальними, але вони, цілком імовірно, будуть мати неприємні для авіапасажирів наслідки. По-перше, загальний час повітряної подорожі відчутно зросте, тому що всі процеси в аеропортах неминуче сповільняться, а тому приїжджати туди доведеться з ще більшим запасом часу, ніж раніше.
Ціни на авіаквитки можуть зрости
Це підвищить на внутрішньоєвропейських і тим більше на внутрішньонімецьких напрямках конкурентоспроможність швидких поїздів, у тому числі, можливо, нічних, зі спальними вагонами, тим більше що в індивідуальному купе куди менше небезпеки заразитися, ніж в салоні літака. Все це може наблизити досягнення однієї з цілей захисників клімату: зменшити авіаперевезення всередині Німеччини.
По-друге, запропоновані заходи, особливо якщо вони збережуться довше, ніж на шість тижнів (з чого, мабуть, слід виходити), можуть призвести до подорожчання польотів. Адже в аеропортів зростуть витрати, наприклад, на персонал і ті ж додаткові автобуси для перевезення пасажирів малими групами. Хоча б частину цих витрат аеропорти, швидше за все, спробують перекласти на авіакомпанії шляхом збільшення аеропортових зборів, а ті - на своїх клієнтів.
У той же час уповільнення процесу посадки пасажирів і їх виходу з літака (тим більше, якщо влада зажадає ще й дезінфекції салону після кожного польоту) вдарить по бізнес-моделі дуже популярних у Європі лоукостерів, яка передбачає максимальне скорочення терміну перебування в аеропорту для зниження плати за стоянку. Утім, є надія, що дуже здешевіле авіаційне пальне компенсує авіаперевізникам додаткові витрати і навіть дозволить їм не підвищувати ціни, особливо на початковому етапі боротьби за повернення клієнтів.
Канцлер Австрії: Польоти - тільки між країнами без коронавірусу
Але коли ж літаки знову почнуть регулярно літати по Європі? Влада Німеччини про можливі терміни поки нічого не говорить. Іспанія оголосила, що в 2020 році не прийматиме іноземних туристів. А канцлер Австрії Себастіан Курц 21 квітня заявив, що вважає відновлення міжнародного повітряного сполучення в середньо- і довгостроковій перспективі можливим лише між державами з успішною стратегією боротьби проти COVID-19.
Курц уточнив, що має на увазі країни, в яких або вірус повністю переможений, або кількість інфікованих дуже низька. Якщо виходити з таких критеріїв, то до широкомасштабного відновлення повітряного сполучення в Європі ще досить далеко.
Однак 22 квітня єврокомісарка з питань транспорту Адіна-Іоана Валеан повідомила в соцмережі Twitter, що в Брюсселі зараз триває робота над стратегією відновлення повітряного сполучення в ЄС, яка "ймовірно буде представлена до середини травня". За її словами, Єврокомісія вивчає наразі пропозиції, що стосуються правил дотримання дистанції в аеропортах і літаках, носіння масок і заходів дезінфекції.
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