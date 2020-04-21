 Коронавірус і неминуча діджиталізація німецьких університетів | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 26.05.2020

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Коронавірус і неминуча діджиталізація німецьких університетів

Як у часи коронавірусу перелаштували свою роботу німецькі університети та чого чекати студентам у наступних семестрах? Приклад Боннського університету.

Студентка перед комп'ютером (символічне фото)

Літній семестр для студентів в усьому світі виявився особливим - його початок співпав у часі з розпалом пандемії COVID-19. Не стала винятком і Німеччина. Початок занять затримався на кілька тижнів. Але й після офіційного початку семестру студенти не повернулися до аудиторій, а сіли перед моніторами своїх домашніх комп'ютерів. Перед цим альма-матер у рекордно короткий час перелаштувалися на навчання онлайн. Процес, який за нормальних умов зайняв би кілька років, вдалося реалізувати впродовж лічених тижнів.

Звичайно, далеко не все ще відбувається ідеально, але Німеччині вдалося зробити значний крок у напрямку діджиталізації своєї системи вищої освіти, про що свідчить досвід і Рейнського університету імені Фрідріха Вільгельма в Бонні. 

До онлайн-навчання готувались завчасно

Після того, як стало зрозуміло, що пандемія COVID-19 швидко не мине, в університеті Бонна час гаяти не стали.

Боннський університет - усі семінари й лекції відбуваються онлайн

Боннський університет - усі семінари й лекції відбуваються онлайн

"Ми відразу налаштовувалися на роботу онлайн, тому встановили додаткову техніку, щоб впоратися з напливом студентів на наші навчальні платформи", - розповів DW ректор цієї альма-матер Міхаель Гох (Michael Hoch). Аби не було збоїв з трафіком, за його словами, використовується ціла низка різних навчальних онлайн-платформ.

В університеті зробили акцент на підготовці викладацького складу та провели велику кількість тренінгів, щоб перехід на онлайн-навчання був максимально успішним та продуктивним. "При цьому, основним завданням для нас було підготувати дидактичний матеріал таким чином, щоб від переходу не постраждала якість навчання", - наголосив ректор.

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Експерименти за кухонним столом

Попри залежність від технічних можливостей, залишилось місце й для креативності викладачів. Особливу креативність довелося проявляти тим, хто викладає природничі науки, котрі передбачають проведення експериментів у спеціально обладнаних аудиторіях чи лабораторіях. Один з професорів фізики в Бонні не розгубився й тепер деякі експерименти проводить онлайн за своїм кухонним столом. Дехто пішов легшим шляхом і записав відео своїх дослідів у порожній лабораторії. Обговорити побачене та поставити запитання студенти можуть у дискусійних форумах, які створили для своїх курсів викладачі університету.

Але вже за кілька тижнів боннські студенти, знову зможуть повернутися до лабораторій. Працювати буде дозволено малими групами, з суворим дотриманням строгих правил гігієни. Запрацює також бібліотека: книжки можна буде брати на виніс. До речі, віддалено в університеті в Бонні відбувається не лише навчання. Як розповів Гох, усі адміністративні процеси теж були адаптовані до нових умов.

Цінний досвід для майбутнього

Ректор Боннського університету переконаний, що перехід до онлайн-навчання був успішним, і вказує на позитивний досвід, який тепер використовуватиметься і в майбутньому. "Я впевнений, що ми не повернемося до режиму роботи, за яким університет працював до спалаху коронавірусу. Ми набули дуже позитивного досвіду роботи з новими концепціями "змішаного навчання", - розповідає далі ректор. Під "змішаним навчанням" розуміється поєднання онлайн-, традиційного та самостійного навчання.

У майбутньому студентам доведеться більше працювати самостійно

У майбутньому студентам доведеться більше працювати самостійно

"У майбутньому студенти, ймовірно, самостійно ознайомлюватимуться з матеріалом перед семінарами, а останні слугуватимуть для поглиблення знань та відповідей на запитання, що виникли під час самостійного опрацювання, - розмірковує ректор. - Якщо ми збережемо такий підхід до навчання та замінимо онлайн-зустрічі заняттями в аудиторіях, це буде величезним кроком до успішного технічно забезпеченого навчання".

Звичайно, університет Бонна й надалі залишиться альма-матер зі стаціонарною формою навчання, проте, як зауважив Міхаель Гох, "набагато розвинутішим у технічному плані, ніж ще за кілька місяців до цього".

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Не вистачає живого спілкування

А що думають про онлайн-навчання самі студенти? Атаджан Зюдер (Atacan Süder) вивчає комп'ютерні науки в Бонні. Головною перевагою онлайн-навчання для нього є комфорт, адже коли навчаєшся вдома, не потрібно витрачати час на дорогу до університету. Однак чого не вистачає на карантині, так це соціального аспекту студентського життя.

"Коли нам задають якісь завдання, які потім потрібно представити перед аудиторією та викладачем, під час презентації складається враження, що я розмовляю сам з собою, - розповідає студент. - Також онлайн-зустрічі не замінюють спілкування з друзями в університеті, спільних обідів та буденних розмов". Але й Атаджан хотів би, щоб деякі підходи онлайн-навчання, як то доступ до відео-лекцій, використовувалися в університеті й надалі.

Важко дотримуватися розпорядку дня

Студент інституту інформатики Марвін Герттріх (Marwin Härttrich) дещо критичніше ставиться до онлайн-занять, та вважає, що вони не можуть замінити роботу в аудиторії, особливо якщо йдеться про семінари та різного роду проєкти, де потрібна жвава дискусія.  "Під час заняття у відео-чаті можна говорити лише по-одному, тому немає можливості поділитися та працювати в групах, як ми це робимо зазвичай" - розповідає студент.

Багатьом студентам в умовах онлайн-навчання бракує живої дискусії

Багатьом студентам в умовах онлайн-навчання бракує живої дискусії

Своєю чергою, ідея з відео-лекціями йому сподобалася, і він хотів би, щоб вони були доступні і в наступних семестрах. Однак, і в цьому випадку не все так однозначно. "Через можливість самостійно обирати час для опрацювання матеріалу та перегляду відео-лекції набагато важче дотримуватися запланованого розпорядку дня" - зауважує Марвін. Він зізнається, що і в нього часто виникає бажання відкласти роботу на потім, тому надає перевагу заняттям в університеті та з нетерпінням чекає скасування обмежувальних заходів.

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Студенти-стоматологи залишилися без практичних занять

Крістіан Ріннерт (Christian Rinnert) освоює в Бонні професію стоматолога. Для студентів його спеціальності пандемія COVID-19 має особливо негативні наслідки, адже через локдаун скасували всі практичні заняття в лабораторіях та в стоматологічній клініці. "Те, що в університетській клініці наразі не проводяться практичні заняття з пацієнтами, створює великі проблеми не тільки для студентів, оскільки ми можемо не по своїй вині втратити семестр, а й для наших пацієнтів, яким все ще потрібне лікування", - нарікає студент. Як далі розвиватиметься ситуація залежить не в останню чергу від політичних рішень, впевнений Ріннерт. У стоматологічній клініці студентів запевнили, що працюють над вирішенням ситуації.

Чи залишаться лекції в аудиторіях в минулому?

На відміну від практичних занять, лекції в режимі онлайн, на думку Крістіана, є надзвичайно хорошою ідеєю. Це дозволяє економити час, надає більше гнучкості у плануванні робочого дня, до того ж звук на відео набагато кращий, ніж у переповненій студентами аудиторії, зауважує майбутній стоматолог. На його думку, після скасування обмежень потрібно вирішити, чи є викладання в аудиторіях в усіх сферах навчання взагалі доцільним. "Враховуючи можливості мультимедійних засобів, тепер повертатися до звичайних занять в аудиторіях, що в багатьох студентів асоціюється з переповненими, задушливими й погано обладнаними приміщеннями, - просто не відповідає вимогам часу", - вважає Крістіан Ріннерт.

  • Символ ЄС

    Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі

    (Не) з ЄС

    Спільних правил на європейському рівні не існує. Кожна країна може сама вирішувати, чи стягувати плату зі студентів. Єдина законодавча вимога: статус студентів із країн, що входять до ЄС, прирівнюються до статусу місцевих студентів. Тобто якщо в Німеччині з німців плати не стягують, не стягують її і, наприклад, з данців чи французів. Натомість студенти з-поза ЄС - окрема категорія.

  • Бланк квитанції оплати за навчання в Німеччині

    Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі

    Нововведення в Німеччині

    Із навчального 2017/2018 року федеральна земля Баден-Вюртемберг запроваджує плату за навчання для студентів із країн, що не входять до ЄС. Для тих, хто почне навчання цієї осені, семестр коштуватиме 1500 євро. У решті федеральних земель Німеччини перша вища освіта залишиться безкоштовною. Хоча про плату для іноземців вже розмірковують і в Північному Рейні-Вестфалії.

  • Сорбонна в Парижі, Франція

    Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі

    Франція

    У французьких державних вишах з усіх студентів однаково стягують лише мінімальний семестровий збір: близько 200 євро на рік - для бакалаврів і магістрів, 600 євро - для майбутніх інженерів і близько 400 євро - для учасників програм PhD. Не дивно, що Франція входить до п'ятірки країн світу з найбільшої кількістю студентів з-за кордону.

  • Університет Люксембургу

    Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі

    Люксембург

    Ця країна - не лише податковий рай. Заощадити свої фінанси тут можуть і студенти. Навчання за більшістю освітніх програм - безкоштовне для всіх. Однак діє обов'язковий реєстраційний внесок - 100 євро на семестр. Щоправда, вибір у студентів невеликий: у цій країні один-єдиний державний університет із трьома факультетами.

  • Прага, Чехія

    Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі

    Чехія

    У чеських державних вишах не стягують плату за навчання чеською мовою. Студенти англомовних програм платять до 1000 євро за семестр, залежно від обраної спеціальності і ступеню навчання. Додатково ВНЗ може вимагати 20 євро за реєстрацію.

  • Університет в Афінах, Греція

    Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі

    Греція

    У Греції плату за навчання з іноземців з-поза ЄС стягують лише деякі державні ВНЗ. Це стосується як бакалаврських, так і магістерських програм. У такому разі навчання може обійтися у 1500 євро на рік. У поєднанні з відносно низькими витратами на проживання навчання у цій країні можна назвати цілком доступним.

  • Бібліотека університету в Гельсінкі, Фінляндія

    Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі

    Фінляндія

    З літа 2017 року країна запровадила плату за навчання для студентів з-поза ЄС. Від чотирьох тисяч до 20 тисяч євро на рік коштуватиме перша вища освіта англійською мовою. Нововведення не зачепить бакалаврів і магістрів, які почали навчання раніше. Програми фінською або шведською мовами залишаються безкоштовними, як і навчання в аспірантурі.

  • Університет Граца, Австрія

    Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі

    Австрія

    Для студентів із країн, що не входять до ЄС, витрати на освіту в Австрії складуть близько 1500 євро на рік. Якщо студент (незалежно від громадянства) перевищує передбачений термін навчання більше, ніж на два семестри, за кожні наступні півроку доведеться сплатити близько 360 євро. Обов'язковою для всіх є оплата страхування від нещасних випадків - 20 євро на семестр.

  • Університет в Осло, Норвегія

    Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі

    Норвегія

    Це одна з небагатьох країн, яка всім надає можливість безкоштовно отримати вищу освіту. Проте доведеться сплатити реєстраційний внесок - близько 300-600 євро на семестр. Ця сума покриває витрати ВНЗ на організацію харчування для студентів, спортивних секцій і мовних курсів. Варто врахувати, що витрати на проживання у цій країні - найвищі в Європі.

  • Копенгаген, Данія

    Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі

    Данія

    Данія - магніт для європейських студентів. Високі стандарти освіти і відсутність плати за неї - аргумент на її користь. Але, на жаль, не для студентів з-поза ЄС. Із них стягується плата, розмір якої може сягати 16 тисяч євро на рік. Виняток - студенти з посвідкою на проживання в Данії. До країн Європи з найвищою вартістю навчання (20 тисяч і вище) також належать Швеція і Великобританія.

  • Університет в Амстердамі, Нідерланди

    Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі

    Нідерланди

    Ця країна - також у списку з високою платою за освіту. Нідерландці, як і громадяни ЄС, платять щорічно близько 2000 євро. Для студентів з-поза Євросоюзу внесок за навчання в державних ВНЗ складає від п'яти тисяч до 25 тисяч євро на рік.

  • Цюрихський університет, Швейцарія

    Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі

    Швейцарія

    На цьому тлі вища освіта у Швейцарії видається цілком доступною. З іноземців з-поза ЄС за навчання беруть плату в 750-3500 євро за півріччя. Реєстраційний внесок у швейцарських державних вишах становить 50-80 євро на семестр.

    Автор: Тетяна Вайнман, Вікторія Ковальова


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