Коронавірус і неминуча діджиталізація німецьких університетів

Літній семестр для студентів в усьому світі виявився особливим - його початок співпав у часі з розпалом пандемії COVID-19. Не стала винятком і Німеччина. Початок занять затримався на кілька тижнів. Але й після офіційного початку семестру студенти не повернулися до аудиторій, а сіли перед моніторами своїх домашніх комп'ютерів. Перед цим альма-матер у рекордно короткий час перелаштувалися на навчання онлайн. Процес, який за нормальних умов зайняв би кілька років, вдалося реалізувати впродовж лічених тижнів.

Звичайно, далеко не все ще відбувається ідеально, але Німеччині вдалося зробити значний крок у напрямку діджиталізації своєї системи вищої освіти, про що свідчить досвід і Рейнського університету імені Фрідріха Вільгельма в Бонні.

До онлайн-навчання готувались завчасно

Після того, як стало зрозуміло, що пандемія COVID-19 швидко не мине, в університеті Бонна час гаяти не стали.

Боннський університет - усі семінари й лекції відбуваються онлайн

"Ми відразу налаштовувалися на роботу онлайн, тому встановили додаткову техніку, щоб впоратися з напливом студентів на наші навчальні платформи", - розповів DW ректор цієї альма-матер Міхаель Гох (Michael Hoch). Аби не було збоїв з трафіком, за його словами, використовується ціла низка різних навчальних онлайн-платформ.

В університеті зробили акцент на підготовці викладацького складу та провели велику кількість тренінгів, щоб перехід на онлайн-навчання був максимально успішним та продуктивним. "При цьому, основним завданням для нас було підготувати дидактичний матеріал таким чином, щоб від переходу не постраждала якість навчання", - наголосив ректор.

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Експерименти за кухонним столом

Попри залежність від технічних можливостей, залишилось місце й для креативності викладачів. Особливу креативність довелося проявляти тим, хто викладає природничі науки, котрі передбачають проведення експериментів у спеціально обладнаних аудиторіях чи лабораторіях. Один з професорів фізики в Бонні не розгубився й тепер деякі експерименти проводить онлайн за своїм кухонним столом. Дехто пішов легшим шляхом і записав відео своїх дослідів у порожній лабораторії. Обговорити побачене та поставити запитання студенти можуть у дискусійних форумах, які створили для своїх курсів викладачі університету.

Але вже за кілька тижнів боннські студенти, знову зможуть повернутися до лабораторій. Працювати буде дозволено малими групами, з суворим дотриманням строгих правил гігієни. Запрацює також бібліотека: книжки можна буде брати на виніс. До речі, віддалено в університеті в Бонні відбувається не лише навчання. Як розповів Гох, усі адміністративні процеси теж були адаптовані до нових умов.

Цінний досвід для майбутнього

Ректор Боннського університету переконаний, що перехід до онлайн-навчання був успішним, і вказує на позитивний досвід, який тепер використовуватиметься і в майбутньому. "Я впевнений, що ми не повернемося до режиму роботи, за яким університет працював до спалаху коронавірусу. Ми набули дуже позитивного досвіду роботи з новими концепціями "змішаного навчання", - розповідає далі ректор. Під "змішаним навчанням" розуміється поєднання онлайн-, традиційного та самостійного навчання.

У майбутньому студентам доведеться більше працювати самостійно

"У майбутньому студенти, ймовірно, самостійно ознайомлюватимуться з матеріалом перед семінарами, а останні слугуватимуть для поглиблення знань та відповідей на запитання, що виникли під час самостійного опрацювання, - розмірковує ректор. - Якщо ми збережемо такий підхід до навчання та замінимо онлайн-зустрічі заняттями в аудиторіях, це буде величезним кроком до успішного технічно забезпеченого навчання".

Звичайно, університет Бонна й надалі залишиться альма-матер зі стаціонарною формою навчання, проте, як зауважив Міхаель Гох, "набагато розвинутішим у технічному плані, ніж ще за кілька місяців до цього".

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Не вистачає живого спілкування

А що думають про онлайн-навчання самі студенти? Атаджан Зюдер (Atacan Süder) вивчає комп'ютерні науки в Бонні. Головною перевагою онлайн-навчання для нього є комфорт, адже коли навчаєшся вдома, не потрібно витрачати час на дорогу до університету. Однак чого не вистачає на карантині, так це соціального аспекту студентського життя.

"Коли нам задають якісь завдання, які потім потрібно представити перед аудиторією та викладачем, під час презентації складається враження, що я розмовляю сам з собою, - розповідає студент. - Також онлайн-зустрічі не замінюють спілкування з друзями в університеті, спільних обідів та буденних розмов". Але й Атаджан хотів би, щоб деякі підходи онлайн-навчання, як то доступ до відео-лекцій, використовувалися в університеті й надалі.

Важко дотримуватися розпорядку дня

Студент інституту інформатики Марвін Герттріх (Marwin Härttrich) дещо критичніше ставиться до онлайн-занять, та вважає, що вони не можуть замінити роботу в аудиторії, особливо якщо йдеться про семінари та різного роду проєкти, де потрібна жвава дискусія. "Під час заняття у відео-чаті можна говорити лише по-одному, тому немає можливості поділитися та працювати в групах, як ми це робимо зазвичай" - розповідає студент.

Багатьом студентам в умовах онлайн-навчання бракує живої дискусії

Своєю чергою, ідея з відео-лекціями йому сподобалася, і він хотів би, щоб вони були доступні і в наступних семестрах. Однак, і в цьому випадку не все так однозначно. "Через можливість самостійно обирати час для опрацювання матеріалу та перегляду відео-лекції набагато важче дотримуватися запланованого розпорядку дня" - зауважує Марвін. Він зізнається, що і в нього часто виникає бажання відкласти роботу на потім, тому надає перевагу заняттям в університеті та з нетерпінням чекає скасування обмежувальних заходів.

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Студенти-стоматологи залишилися без практичних занять

Крістіан Ріннерт (Christian Rinnert) освоює в Бонні професію стоматолога. Для студентів його спеціальності пандемія COVID-19 має особливо негативні наслідки, адже через локдаун скасували всі практичні заняття в лабораторіях та в стоматологічній клініці. "Те, що в університетській клініці наразі не проводяться практичні заняття з пацієнтами, створює великі проблеми не тільки для студентів, оскільки ми можемо не по своїй вині втратити семестр, а й для наших пацієнтів, яким все ще потрібне лікування", - нарікає студент. Як далі розвиватиметься ситуація залежить не в останню чергу від політичних рішень, впевнений Ріннерт. У стоматологічній клініці студентів запевнили, що працюють над вирішенням ситуації.

Чи залишаться лекції в аудиторіях в минулому?

На відміну від практичних занять, лекції в режимі онлайн, на думку Крістіана, є надзвичайно хорошою ідеєю. Це дозволяє економити час, надає більше гнучкості у плануванні робочого дня, до того ж звук на відео набагато кращий, ніж у переповненій студентами аудиторії, зауважує майбутній стоматолог. На його думку, після скасування обмежень потрібно вирішити, чи є викладання в аудиторіях в усіх сферах навчання взагалі доцільним. "Враховуючи можливості мультимедійних засобів, тепер повертатися до звичайних занять в аудиторіях, що в багатьох студентів асоціюється з переповненими, задушливими й погано обладнаними приміщеннями, - просто не відповідає вимогам часу", - вважає Крістіан Ріннерт.