Коронавірус і його катастрофічні наслідки для туризму (фотогалерея)

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Місія нездійсненна
Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.
Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук