 Коронавірус і етика: Як діяти, коли бракує апаратів вентиляції легень | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коронавірус і етика: Як діяти, коли бракує апаратів вентиляції легень

Медики прагнуть забезпечити догляд усім пацієнтам із коронавірусом. Однак що робити, якщо апаратів вентиляції легень або місць у реанімаційних відділеннях не вистачає? Відповідає професор Ґеорґ Маркманн.

Медичний персонал доправляє пацієнта до медичного вертольота

DW: В Італії лікарі та медперсонал виснажені і кажуть, що більше не в змозі належним чином доглядати за всіма пацієнтами у час коронавірусної кризи. Якими є принципи дії лікарів, котрі повинні ухвалити рішення про те, кому надавати допомогу?

Ґеорґ Маркманн: У медицині катастроф є рекомендації щодо тріажу - тобто розподілу постраждалих та хворих на певні групи у конкретній обстановці для вжиття першочергових заходів надання допомоги і лікування. Однак чого в нас немає наразі, так це рекомендацій для ситуації, яка склалась в Італії, де поширення COVID-19 призвело до такої кількості пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії та вентиляції легенів, що потужностей лікарень просто не вистачає.

Тріаж - термін, що використовується у медицині катастроф, означає "медичне сортування". Як пацієнтів розподіляють за групами?

Професор, доктор медичних наук Ґеорґ Маркманн - директор Інституту етики, історії та теорії медицини Мюнхенського університету імені Людвіґа Максиміліана і президент Академії медичної етики

Професор, доктор медичних наук Ґеорґ Маркманн - директор Інституту етики, історії та теорії медицини Мюнхенського університету імені Людвіґа Максиміліана і президент Академії медичної етики

Є кілька категорій. Критично хворих пацієнтів лікують негайно, лікуванням важкохворих пацієнтів займаються в другу чергу. Хворих із легкими симптомами лікують в останню чергу. Пацієнти, які не мають шансів на виживання, отримують виключно паліативну допомогу.

Вирішальним у ситуації з великою кількістю хворих, кожному з яких уже неможливо надати відповідну допомогу, є критичний момент переходу від пацієнтоцентричного до орієнтованого на групу чи населення підходу.

За підходом, орієнтованим на пацієнта, ми намагаємося максимально забезпечувати лікування, оптимальне для конкретного пацієнта з урахуванням побажань останнього.
За груповим підходом, ми намагаємося забезпечити якомога нижчий рівень захворюваності та смертності в межах певної групи населення. Це збільшує тиск на тих, хто ухвалює рішення, адже вони до цього не звикли.

Отже, у ситуаціях "медичного сортування" діють інші орієнтири. Головне правило - діяти так, щоб вижила максимальна кількість людей, тому що у цьому полягає інтерес суспільства. Адже якщо його спитати, як уникнути високої смертності, більшість скаже, що тріаж треба робити таким чином, щоб вижило максимальне число людей на планеті.

В умовах кризи, коли не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів і місць у відділеннях інтенсивної терапії, кому варто пріоритетно надавати допомогу - тим, хто найбільше її потребує, чи тим, у кого найбільше шансів вижити?

Зазвичай ми завжди дотримуємося правила терміновості. Важкохворі отримують доступ до інтенсивної терапії. Однак у ситуаціях, коли можливостей не вистачає, ми дедалі частіше переходимо до розподілу за показником ймовірної успішності лікування. Тобто це відповідає ситуаціям тріажу, а тому є обґрунтованим у ситуації, коли пацієнтів на апарати штучної вентиляції легень настільки багато, що не кожному можливо надати допомогу.

Нашим пріоритетом завжди має бути робота над розширенням можливостей медичної системи. Це активно втілюється в життя в Німеччині. З етичної точки зору, це так само важливо, як і оптимальне використання наявних ресурсів.
Хворі на COVID-19, які потребують штучної вентиляції легенів, розподілені по регіонах нерівномірно. Принцип солідарності полягає у тому, що ми максимально ефективно використовуємо наявні ресурси і уникаємо конфліктів щодо розподілу.  

Як можна швидко й однозначно визначити, до якої групи належить пацієнт?

Реанімаційна, інтенсивна медицина має давню традицію оцінки прогнозів пацієнтів. Якщо десь і є певна невизначеність, так це у прогнозах пацієнтів з COVID-19. Однак тут уже є вихідні дані з Італії, де зроблені спроби встановити критерії, що допомагають оцінити ймовірність смерті важкохворого пацієнта.

Симптоми COVID-19, грипу і застуди

Читайте також: Карантин допомагає сповільнити коронавірус - німецькі науковці

Що потрібно зробити для лікарів і медперсоналу?

Дуже важливо захистити працівників системи охорони здоров'я. Ми залежні від здорового стану медичного персоналу. Адже він має забезпечити адекватний догляд за великою кількістю пацієнтів з COVID-19.

Що стосується психологічних навантажень внаслідок ухвалення певних рішень, важливо мати рекомендації щодо критеріїв, за якими ці рішення ухвалюються. Необхідною є колегіальна підтримка, щоби люди не були змушені ухвалювати рішення наодинці. Етичні консультативні органи не можуть взяти ухвалення рішень на себе, але вони можуть полегшити цей тягар.

Також важливо забезпечити підтримку тим, хто не може впоратися з психологічним навантаженням, шляхом підтримки фахівцями-психологами як в лікарнях, так і за цілодобовими телефонами.

У Німеччині ми робимо все можливе, щоб або взагалі уникнути ухвалення трагічних рішень, або знизити максимально їх кількість. У будь-якому випадку, якщо такі рішення комусь доводиться ухвалювати, ми повинні бути поруч.

Також важливими є тісний зв'язок і спілкування з родичами хворих. Це збільшує впевненість населення у тому, що важкі рішення, якщо їх не можна уникнути, прийматимуться за прозорими, справедливими, обґрунтованими, медичними й етичними критеріями.

Що це за критерії?

Необхідно оцінити перспективи успішності проведення інтенсивної терапії. Рівень тяжкості гострої дихальної недостатності є одним із критеріїв. Також необхідно враховувати, чи погіршують відповідні супутні захворювання прогноз пацієнта, а також яким є його загальний стан - наприклад, чи не є він занадто слабким.

Водночас необхідно визначити критерії, що не повинні відігравати жодної ролі: сімейний стан, соціальний статус, культурні особливості. Ніхто не може бути привілейованим або знедоленим від початку - рішення ухвалюється винятково на основі медичних та етичних критеріїв.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


Дивитись відео 01:25

Через коронавірус в Україні катастрофічно бракує донорів крові (24.03.2020)

DW.COM

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (23.03.2020)  

Також за темою

Ukraine Kiew | Coronavirus | Temperaturmessung Evakuierte aus Polen

Пандемія коронавірусу: в Україні вже почалося внутрішнє інфікування 23.03.2020

Жорсткий карантин допоможе українській системі охорони здоров'я уникнути колапсу. DW поспілкувалася з науковцем-іфекціоністом Федором Лапієм з Національної медичної академії післядипломної освіти.

Olfert Landt, Geschäftsführer von TIB Molbiol

Тести на коронавірус: виробництво в Німеччині повним ходом 23.03.2020

Одна маленька берлінська фірма, яка працює у сфері біотехнологій, спільно з лікарями "Шаріте" спостерігала за початком епідемії у Китаї. Тепер компанія переорієнтувалася на виробництво тестів на коронавірус.

BG So essen die Deutschen | Einkaufswagen mit verschiedenen Bio-Produkten

Коронавірус: як зменшити ризик зараження в супермаркеті 24.03.2020

Чи можна брати візок для закупів? А в магазині брати упаковки чи свіжі овочі, якщо їх могли торкатися інші? Чи безпечно користуватись готівкою на касі? Відповіді на ці запитання у добірці DW.

Реклама

Докладно

Медичний персонал доправляє пацієнта до медичного вертольота

Коронавірус і етика: "Діяти так, щоб вижила більшість"

Що робити медикам, якщо апаратів вентиляції легень чи місць у реанімації бракує? Відповідає професор Ґеорґ Маркман.  

Уряд запропонував законопроєкт щодо неплатоспроможних банкі та їхніх власників

Уряд вніс банківський законопроєкт для нової програми з МВФ

Ексвласники неплатоспроможних банків, чиї інтереси були порушені, зможуть отримати відшкодування, але не повернути банк.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  