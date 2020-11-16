Коронавірус і вітаміни: які з них справді допомагають при COVID-19

Можна сперечатися про багато речей. Безспірним, втім, залишається той факт, що хороше забезпечення організму вітамінами та мікроелементами є необхідним для нормального функціонування імунної системи.

І це - вже достатня причина для багатьох дослідників у всьому світі з'ясувати, чи не можуть окремі вітаміни, за умови точкового використання, пом'якшити перебіг COVID-19 і таким чином упередити тяжкі наслідки чи смерть пацієнтів.

Вітамін D є одним з найулюбленіших об'єктів подібних досліджень. А деякі з цих оприлюднених робіт звучать напрочуд багатообіцяюче. Наприклад, дослідження іспанської пульмонологині Марти Кастільйо.

"Це одне з досліджень, яке постійно наводять, аби довести дієвість вітаміну D", - розповідає Мартін Смолліх (Martin Smollich), фармацевт і професор Інститут медицини харчування університетської клініки Шлезвіг-Гольштейну в Любеку.

Смолліх і сам займається дослідженням вітамінів, мікроелементів та харчових добавок. У час, коли вплив вітамінів з ідеологічних чи економічних причин або занадто перебільшується, або зневажливо висміюється, професор наполягає на більш зваженій точці зору.

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Вітамін D проти коронавірусу?

Результати дослідження Кастільйо на перший погляд виглядають оптимістично: з 50 пацієнтів з діагнозом COVID-19, які отримували вітамін D, лише один опинився у відділенні інтенсивної терапії. У контрольній групі, тобто серед піддослідних, які не отримували вітаміну D, навпаки, половина потрапила в реанімацію.

"У цих дослідженнях передусім важливо подивитися, яким чином були складені ці дві групи", - каже Смолліх. Аби справді мати змогу відповісти на запитання про дієвість вітаміну D, ці групи мають бути утвореними максимально ідентично.

Втім саме у цьому й полягає проблема. Дослідження перелічує деякі фактори ризику та згадує, які пацієнти страждали певними хронічними хворобами - наприклад, діабетом другого типу.

"Лише шестеро відсотків піддослідних у групі, що отримувала вітамін D, були діабетиками, але вже 19 відсотків пацієнтів у групі, якій давали плацебо", - каже Смолліх.

Ще помітнішим є різниця у гіпертонії: 57 відсотків учасників дослідження, які не отримували вітаміну D, страждали від високого тиску. В іншій групі лише 24 відсотки піддослідних мали гіпертонію.

"Це означає, що в групі без вітаміну D, були більш хворі особи", - підсумовує фармацевт. І така різниця у складі груп спотворює результати дослідження.

Але не лише це звертає на себе увагу. "У випадку COVID-19 ми знаємо, що і діабет, і гіпертонія є факторами ризику, які призводять до важкого перебігу хвороби, - каже Смолліх. - Тож не дивно, що пацієнти в групі без вітаміну D частіше опинялися у відділеннях інтенсивної терапії".

Отже, в цьому дослідженні, яке в плані методології було проведено так неохайно, марно шукати відповіді на запитання, чи піддослідні з контрольної групи частіше потрапляли до реанімації, бо їм не давали вітаміну D, чи це відбувалося через серйозні хронічні хвороби.

COVID-19 та хвороби, що виникають від поганого харчування

Багато інших досліджень та оглядів, натомість, доходять висновку, що вживання вітаміну D не має жодного помітного впливу на перебіг COVID-19.

Діабет другого типу, ожиріння та гіпертонія мають багато спільного - вони не лише фактори ризику при COVID-19. Усі вони викликані часто особливостями харчування.

Тому той, хто вважає, що харчування та забезпечення поживними речовинами не грають у подоланні пандемії COVID-19, помиляється. Насправді все навпаки.

"Поживні речовини є важливими для різноманітних рівнів імунної системи", - каже Аніка Ваґнер (Anika Wagner), професорка харчування та імунології Гісенського університету. Брак поживних речовин послаблює різноманітні захисні механізми імунної системи і полегшує патологіям шлях до завдання шкоди людському організму.

Добавки чи здорове харчування?

Під час дискусій про важливість вітамінів та мікроелементів для профілактики захворювань постійно виникає й запитання про те, чи наша імунна система може задовольнитися лише здоровим харчуванням, чи все ж, аби досягти найкращих результатів, не обійтися без харчових добавок.

Відповідь залежить від низки факторів. "Принципово я рекомендую задовольняти потребу у поживних речовинах за допомогою звичайного харчування", - каже Ваґнер. За умови, авжеж, якщо це можливо.

Втім зростання частки людей з ожирінням змушує припускати, що на практиці у багатьох людей не виходить дотримуватись здорового харчування і таким чином отримувати адекватні дози поживних речовин.

"Часто люди із зайвою вагою вживають забагато продуктів із високим енергетичним індексом, які при цьому містять занадто мало вітамінів і мікроелементів", - каже Ваґнер. Підсолоджені напої, готові страви та солодощі.

"У певний момент у людей з ожирінням може з'явитися діабет та гіпертонія", - розповідає експертка. Брак поживних речовин послаблює імунну систему, а надлишкова вага, діабет і гіпертонія прокладають шлях для важкого перебігу COVID-19.

І тут ми знову змушені згадати про вітамін D - його брак зустрічається "особливо часто при захворюваннях і за життєвих обставин, які, своєю чергою, збільшують ризики COVID-19, тобто у похилому віці, при ожирінні чи діабеті другого типу", - пише Смолліх у своєму медичному блозі "Медицина харчування".

Зачароване коло, яке, однак, не є чимось новим. І вивчене це питання теж добре. "Багато критичних для коронавірусу хронічних хвороб можна було б уникнути завдяки дієвій профілактиці", - на це Німецьке товариство діабету (DDG) вказало в своїй заяві ще в травні цього року.

Попри це в Німеччині зв'язок між харчуванням і хворобами часто майже повністю ігнорується, каже Смоліх. "І це, на мою думку, дуже драматична ситуація, оскільки це те, що можна було б змінити, - продовжує експерт. - Натомість пандемія COVID-19 вдарила по суспільству, в якому спричинені харчуванням хвороби є чимось нормальним".

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Старі та хронічно хворі потребують більше вітамінів

Ще однією групою ризику, здоров'я якої може виграти від акценту на забезпеченні поживними речовинами, є люди похилого віку. "Ми знаємо, що імунна система у похилому віці функціонує вже не так добре і що здатність організму до синтезу вітаміну D зменшується", - каже Ваґнер. У такому випадку й справді варто подумати про харчові добавки.

Такого висновку доходить і Федеральний інститут оцінки ризиків (BfR), який рекомендує людям похилого віку та особам із хронічними хворобами вживати додатково вітамін D. Особливо у випадку, коли ці особи потребують стороннього догляду.

Втім важливішим за вживання окремих поживних речовин має бути фокус на збалансованому харчуванні загалом, аби уникати таким чином різноманітних хвороб, пише Смолліх у своєму блозі. На його думку, на тлі пандемії COVID-19 це питання набуває особливого значення.