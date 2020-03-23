Коронавірус і "Бориспіль": що відбувається в аеропорту (відео)

Аеропорт "Бориспіль", як багато інших аеропортів світу, закритий для регулярних пасажирських міжнародних авіаперевезень. З понад 150 рейсів на день залишилося не більше двох десятків. Як вирішують ситуацію? Репортаж DW.
Скандали біля стійок прикордонників не вщухають вже кілька днів. Це громадяни України, які мають постійне місце проживання за кордоном і хочуть повернутися додому. Але прикордонники таких пасажирів не пускають. Постановою Кабміну виліт з України дозволено лише іноземцям, дипломатам або представникам міжнародних гуманітарних місій. Для громадян України кордон фактично закритий на період національного карантину - з 17 березня до 3 квітня. Дивіться репортаж DW:
Ланцюгові розсилки із неправдивими фактами та порадами щодо SARS-CoV2 розквітли у мережі. DW пояснює, чому це - міфи. (18.03.2020)
Як швидко людство отримає вакцину від коронавірусу? Від цього залежить обсяг втрат від пандемії. У цьому змаганні з Covid-19 науковці з Німеччини, США та Китаю і співпрацюють, і конкурують одночасно. (20.03.2020)
Як роблять тести на коронавірус і чому не всім охочим? Українці у соцмережах скаржаться, що лікарі відмовляються робити тести на коронавірус або що тестів просто немає. (18.03.2020)
Мерія Берліна вживає безпрецедентних заходів, аби стримати епідемію коронавірусу. Суспільне і культурне життя в місті, зазвичай переповненому туристами з усього світу, практично зупинилося. Репортаж DW. (18.03.2020)
Як коронавірус змінив життя Німеччини та інших країн - Великобританії, Італії, Туреччини та США? Яких заходів вживають уряди цих країн, аби протистояти стрімкому поширенню пандемії? Дивіться у добірці DW. (20.03.2020)