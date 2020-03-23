Коронавірус і "Бориспіль": що відбувається в аеропорту (відео)

Скандали біля стійок прикордонників не вщухають вже кілька днів. Це громадяни України, які мають постійне місце проживання за кордоном і хочуть повернутися додому. Але прикордонники таких пасажирів не пускають. Постановою Кабміну виліт з України дозволено лише іноземцям, дипломатам або представникам міжнародних гуманітарних місій. Для громадян України кордон фактично закритий на період національного карантину - з 17 березня до 3 квітня. Дивіться репортаж DW: