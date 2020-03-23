 Коронавірус і ″Бориспіль″: що відбувається в аеропорту (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Коронавірус і "Бориспіль": що відбувається в аеропорту (відео)

Аеропорт "Бориспіль", як багато інших аеропортів світу, закритий для регулярних пасажирських міжнародних авіаперевезень. З понад 150 рейсів на день залишилося не більше двох десятків. Як вирішують ситуацію? Репортаж DW.

Через коронавірус скасовано тисячі рейсів

Через коронавірус скасовано тисячі рейсів

Скандали біля стійок прикордонників не вщухають вже кілька днів. Це громадяни України, які мають постійне місце проживання за кордоном і хочуть повернутися додому. Але прикордонники таких пасажирів не пускають. Постановою Кабміну виліт з України дозволено лише іноземцям, дипломатам або представникам міжнародних гуманітарних місій. Для громадян України кордон фактично закритий на період національного карантину - з 17 березня до 3 квітня. Дивіться репортаж DW:

 

DW.COM

Коронавірус: 10 фейків про Covid-19 (відео)

Ланцюгові розсилки із неправдивими фактами та порадами щодо SARS-CoV2 розквітли у мережі. DW пояснює, чому це - міфи. (18.03.2020)  

Знайти вакцину проти коронавірусу - питання на мільярд доларів (відео)

Як швидко людство отримає вакцину від коронавірусу? Від цього залежить обсяг втрат від пандемії. У цьому змаганні з Covid-19 науковці з Німеччини, США та Китаю і співпрацюють, і конкурують одночасно. (20.03.2020)  

"Швидкі" тести на коронавірус: чи варто купувати? (відео)

Як роблять тести на коронавірус і чому не всім охочим? Українці у соцмережах скаржаться, що лікарі відмовляються робити тести на коронавірус або що тестів просто немає. (18.03.2020)  

Берлін на карантині: як столиця Німеччини протистоїть коронавірусу (відео)

Мерія Берліна вживає безпрецедентних заходів, аби стримати епідемію коронавірусу. Суспільне і культурне життя в місті, зазвичай переповненому туристами з усього світу, практично зупинилося. Репортаж DW. (18.03.2020)  

Коронавірус: яких заходів вживають в Римі, Берліні, Лондоні та Вашингтоні (відео)

Як коронавірус змінив життя Німеччини та інших країн - Великобританії, Італії, Туреччини та США? Яких заходів вживають уряди цих країн, аби протистояти стрімкому поширенню пандемії? Дивіться у добірці DW. (20.03.2020)  

Коронавірус в Італії: як вчать дітей під час пандемії - "Європа у фокусі" (відео)

Україна: радіоактивні руїни Чорнобиля приваблюють тисячі туристів. Росія: народна медицина та свячена вода проти коронавірусу. Чехія: завгосп ядерного бункера - робота мрії під землею. (23.03.2020)  

Також за темою

Коронавірус: закриті кордони і хаос в аеропортах (23.03.2020) 23.03.2020

Аеропорт "Бориспіль", як і багато інших аеропортів світу, закритий для регулярних пасажирських міжнародних авіаперевезень. З понад 150 рейсів на день залишилося не більше двох десятків. Громадяни України, які мають постійне місце проживання за кордоном, застрягли в "Борисполі". Як вирішують ситуацію? Репортаж DW.

Реклама

Докладно

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генсек ООН закликав до глобального припинення вогню

Жертвами COVID-19 ризикують стати цивільні та біженці як в Сирії, так і на Донбасі.  

Через коронавірус скасовано тисячі рейсів

Коронавірус і "Бориспіль": що відбувається в аеропорту

Аеропорт "Бориспіль" закритий для пасажирських міжнародних авіаперевезень. Як вирішують ситуацію? Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  