Коронавірус: Італія закриває дискотеки і запроваджує носіння масок уночі

В Італії в неділю, 16 серпня, оголосили про запровадження з понеділка, 17 серпня, обов'язкового носіння масок вночі в місцях скупчення людей, передає агентство AFP.

Як повідомляється, міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца підписав указ, згідно з яким в громадських місцях, де спостерігається скупчення людей, запроваджується обо'язвое носіння масок з 6 вечора до 6 ранку. Також згідно з указом, що набирає чинності в понеділок, 17 серпня, в країні припиняється робота дискотек і нічних клубів.

Раніше, на тлі збільшення нових випадків зараження коронавірусом, в Італії запровадили обв'язкове тестування на коронавірус мандрівників, як прибувають з Хорватії, Греції, Мальти та Іспанії. Цей захід діятиме щонайменше до 7 вересня. Італія також заборонила в'їзд з країн, де зростає кількість заражень, як-от з Колумбії, Сербії та Боснії і Герцеговини.

Італія стала не першою країною, яка фактично заборонила нічне життя. Раніше до такого кроку вдалися у Іспанії. Через другу хвилю захворюваності на COVID-19 у багатьох регіонах Іспанії влада запровадила низку жорстких обмежень.

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Як заявив у п'ятницю, 14 серпня, міністр охорони здоров'я країни Сальвадор Ілья, в Іспанії не працюватимуть дискотеки та нічні бари. Ресторани мають зачинятися о першій ночі, ще з опівночі вони не можуть приймати нових клієнтів, повідомляє інформагенція AFP. Окрім того, забороняється розпиття алкогольних напоїв просто неба.

Також в Іспанії заборонене куріння надворі, якщо немає можливості дотримуватися соціальної дистанції в два метри.