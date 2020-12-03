Коронавірус: Індія подолала позначку у пів мільйона інфікованих

Станом на суботу, 27 червня, в Індії, за офіційними даними, оприлюдненими урядом, зареєстровано вже понад 500 тисяч підтверджених випадків захворювання коронавірусом. За останню добу в країні було підтверджено 18,5 тисяч нових випадків COVID-19, що є рекордом з початку спалаху епідемії в країні, повідомляє агенція AFP.

Експерти попереджають, що у випадку, якщо епідемія в країні найближчими тижня не пройде свого піку, на кінець липня кількість інфікованих в Індії може подолати позначку у один мільйон осіб.

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Найскладніша ситуація спостерігається в індійських густонаселених мегаполісах Нью-Делі і Мумбай. Влада Нью-Делі готується до песимістичного сценарію, згідно з яким до кінця липня у місті буде зафіксовано близько пів мільйона інфікованих. Для розміщення хворих планується використовувати залізничні вагони, готелі і бенкетні зали.

Влада деяких індійських штатів розглядає питання запровадження більш жорстких обмежень. Ситуація погіршується тим фактом, що, на відміну від співмірного за кількістю населення Китаю, де спалах інфекції переважно був сконцентрований навколо Уханю та кількох інших міст, в Індія коронавірусна інфекція отримала більш рівномірне поширення всією країною.

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На даний час Індія посідає четверте місце в світі за кількістю офіційно зареєстрованих випадків COVID-19, поступаючись лише США, Бразилії та Росії.