Коронавірус: ЄС підтримає Україну та країни "Східного партнерства"

Єврокомісія переспрямувала понад 140 мільйонів євро на підтримку країн "Східного партнерства", включно з Україною, у подоланні пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 та її наслідків. Про це повідомили в пресслужбі Єврокомісії в понеділок, 30 березня. Ще 700 мільйонів євро обіцяють у коротко- і середньостроковій перспективі переспрямувати з наявних фондів на протидію соціально-економічним наслідкам кризи, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

"Це дуже складні часи не лише для ЄС, але також і для наших країн-партнерів (…) Ми реагуємо як на нагальні потреби систем охорони здоров'я, так і на довготривалі потреби найбільш уразливих груп суспільства та малих і середніх підприємств", - заявив єврокомісар з питань сусідства Олівер Варгеї.

Як відомо, до програми "Східного партнерства" належать шість пострадянських країн: Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Білорусь і Вірменія.

Підтримка охорони здоров'я та шкіл

30 мільйонів євро Єврокомісія виділила на підтримку систем охорони здоров'я країни "Східного партнерства". А саме, вони підуть на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, тестів на коронавірус, масок, окулярів, рукавичок і костюмів індивідуального захисту. Крім того, частина цієї суми піде на підготовку медичного та лабораторного персоналу.

Ще 11,3 мільйона євро спрямували на гранти неурядовим організаціям, передусім для допомоги школам проводити дистанційне навчання.

Підтримка економіки

Решта коштів піде на підтримку економік країн "Східного партнерства". Єврокомісія запускає нову програму підтримки малого і середнього бізнесу у розмірі 100 мільйонів євро. Ці кошти допоможуть підприємцям отримувати кредити, зокрема на розвиток їхнього бізнесу після завершення кризи.

Ще 200 мільйонів євро - це вже наявна кредитна лінія для малого і середнього бізнесу EU4Business. Вона дозволяє брати їм позики в місцевій валюті. Тепер у ЄС прискорюють виділення цих коштів через пандемію коронавірусу.

Ще 500 мільйонів євро виділять у рамках Європейського фонду сталого розвитку для того, аби підтримати ліквідність у країнах "Східного партнерства".

У Єврокомісії не повідомили, скільки коштів отримає кожна країна за кожною з програм.