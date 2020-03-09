Коронавірус: як реагує Німеччина

Німеччина доволі рано оцінила обстановку щодо поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в світі, а тому завчасно почала діяти з огляду на можливу епідемію. "Це привело до того, що ми маємо доволі велику кількість зареєстрованих інфікованих, але відносно невелику кількість летальних випадків", - заявив у понеділок ввечері, 9 березня, керівник Інститут вірусології берлінської клініки "Шаріте" Крістіан Дростен (Christian Drosten). На 9 березня у Німеччині є інфікованими 1139 осіб, з них двоє померли у ФРН і одна особа - в Єгипті. Дростен пояснив, що чимало лабораторій на місцях почали вчасно тестувати на коронавірус. Інші країни тільки через це втратили місяць або навіть більше часу, зазначив Дростен. Водночас вірусолог застеріг, що спинити епідемію навряд чи вдасться.

Виграти час

Між тим 10 березня Інститут імені Роберта Коха - провідна в Німеччині наукова установа, що займається спостереженням за хворобами та їхньою профілактикою, - оголосив усю територію Італії зоною ризику. А щодо Німеччини повідомив, що оцінка ризику небезпеки в країні "помірна", хоча окремі регіони, як-от район Гайнсберг у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, є особливо небезпечними. "Ситуація серйозна", - заявив директор інституту Лотар Вілер (Lothar Wieler). "Ми на початку епідемії, - сказав він. - І подолаємо її тільки тоді, коли всі суб'єкти рішень діятимуть відповідно щодо цієї кризи, перед якою ми опинились".

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn) попередив німців про низку запроваджуваних тривалих обмежень. "Ми повинні уповільнити поширення (коронавірусу. - Ред.), щоб наша система охорони здоров'я могла функціонувати й надалі (...) І тут ідеться радше про кілька місяців, а не про кілька тижнів", - сказав Шпан.

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Німецький міністр наголосив, що діяти повинні всі спільно: "Нам потрібна кожна людина". Тож Шпан закликав кожного оцінити, від чого можна тимчасово відмовитись. На його погляд, від концерту чи візиту на матч або у клуб відмовитись простіше, ніж від щоденної дороги на роботу. Зважаючи на це, Шпан апелював до відповідального ставлення кожного до своїх можливостей поменше їздити й працювати вдома. Хронічно хворі повинні домовлятись з роботодавцями про заходи, які б захищали і їх, і колег, а роботодавці - відповідно уможливлювати різні варіанти. У великих містах краще їздити на велосипеді чи ходити пішки, ніж користуватись громадським транспортом, рекомендував Шпан.

Лікарні

Керівник Інституту імені Роберта Коха Вілер між тим закликав громади та лікарні в Німеччині активувати кризові плани через поширення коронавірусу в країні. За його словами, лікарні мають підготуватись структурно. Шпиталі, зокрема, повинні відмовитись від проведення нетермінових операцій, збільшити кількість ліжкомісць у реанімаційних відділеннях, а також апаратів штучної вентиляції легень. Лікарні також мають забезпечити приймання пацієнтів з підозрою на коронавірус по-іншому, ніж решту. Таким чином, ними зможе опікуватись стала група персоналу, яка відповідно посилено протидіятиме власному зараженню.

За словами Вілера, четверо з п'яти пацієнтів, які захворіли від зараження коронавірусом у Німеччині, мають слабкі симптоми хвороби. Особливого захисту потребують літні люди, а також люди з хронічними захворюваннями, оскільки ймовірність важкого перебігу хвороби у них зростає.

Скасування масових заходів

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан також вимагає скасування усіх заходів за присутності понад тисячу осіб. Німецька футбольна ліга DFL погодить відповідне рішення з клубами та місцевою владою. Звичайно, заявили там, "здоров'я має найвищий пріоритет". Матч Бундесліги між командами FC Köln та Borussia Mönchengladbach 11 березня уже відбудеться за порожніх трибун.

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Культурне життя теж обмежується: скасовуються чи переносяться великі ярмарки й виставки. Першими "жертвами" стали Книжковий ярмарок у Лейпцигу та Музичний ярмарок у Франкфурті-на-Майні, що мали відбутись у березні й квітні відповідно. Клуби та галерії також переносять свої заходи по всій країні. Вручення "Золотої камери" - німецької кіно- та ТБ-премії - перенесли з 21 березня поки що на листопад.

Школи наразі працюють

На відміну від Італії, школи в Німеччині продовжують працювати, хоча в окремих регіонах деякі з них закрили. За даними Німецького товариства вчителів, станом на 8 березня закритими були близько 100 дошкільних та шкільних закладів освіти. Міністерка освіти землі Баден-Вюртемберг заявила, що не виключає перенесення випускних іспитів у гімназіях.

Зменшення польотів

Німецький авіаперевізник Lufthansa через спалах коронавірусу зменшив кількість перельотів на 50 відсотків, залишає на землі 150 бортів, а до кінця березня скасував близько 7100 рейсів. Літній план авіаперевезень також підлягатиме скороченню, повідомили в Lufthansa. Скасування рейсів пов'язано також і зі зниженням попиту: фірми утримуються, наприклад, від відправлення працівників у відрядження, надаючи натомість перевагу дистанційній роботі - багато роботодавців дозволяють своїм робітникам працювати в режимі Home-Office.

Прикордонний контроль

Після Італії та Франції найбільша кількість випадків коронавірусу зареєстрована в Німеччині. І хоча сама ФРН поки що не запровадила обмежень на кордонах через коронавірус, для запобігання поширенню хвороби влада Польщі та Чехії розпорядилась про відповідні заходи на своїх прикордонних переходах. Там вимірюватимуть температуру у подорожніх, які прибувають, зокрема, з Німеччини головними автомагістралями. Польща планує найближчими днями запровадити санітарний контроль також на залізничних та портових прикордонних постах.