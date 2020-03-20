Коронавірус: яких заходів вживають в Римі, Берліні, Лондоні та Вашингтоні (відео)

- "У Лондоні панує відчуття приреченості, тому що люди очікують, що ситуація буде загострюватися, аж до запровадження заходів суворої ізоляції".

- "Центр Берліна порожніє з кожним днем. Перехожих дедалі менше, хворих дедалі більше".

- "Туреччина - це країна, де люди люблять збиратися великими групами. Гарячі привітання й обійми тут важлива частина життя. Але з цим довелося покінчити".

- "Система охорони здоров'я США вже на межі, лікарні переповнені, і у них немає обладнання, аби прийняти більше пацієнтів з коронавірусом".

Як змінилося життя через коронавірус у різних країнах, розповідають кореспонденти DW на місцях: