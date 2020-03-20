 Коронавірус: яких заходів вживають в Римі, Берліні, Лондоні та Вашингтоні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.03.2020

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Політика й суспільство

Коронавірус: яких заходів вживають в Римі, Берліні, Лондоні та Вашингтоні (відео)

Як коронавірус змінив життя Німеччини та інших країн - Великобританії, Італії, Туреччини та США? Яких заходів вживають уряди цих країн, аби протистояти стрімкому поширенню пандемії? Дивіться у добірці DW.

Світ охопила пандемія коронавірусу (picture-alliance/Fotostand/Schmitt)

- "У Лондоні панує відчуття приреченості, тому що люди очікують, що ситуація буде загострюватися, аж до запровадження заходів суворої ізоляції". 

- "Центр Берліна порожніє з кожним днем. Перехожих дедалі менше, хворих дедалі більше".

- "Туреччина - це країна, де люди люблять збиратися великими групами. Гарячі привітання й обійми тут важлива частина життя. Але з цим довелося покінчити". 

- "Система охорони здоров'я США вже на межі, лікарні переповнені, і у них немає обладнання, аби прийняти більше пацієнтів з коронавірусом". 

Як змінилося життя через коронавірус у різних країнах, розповідають кореспонденти DW на місцях:

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