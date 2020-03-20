Коронавірус: яких заходів вживають в Римі, Берліні, Лондоні та Вашингтоні (відео)

Як коронавірус змінив життя Німеччини та інших країн - Великобританії, Італії, Туреччини та США? Яких заходів вживають уряди цих країн, аби протистояти стрімкому поширенню пандемії? Дивіться у добірці DW.
- "У Лондоні панує відчуття приреченості, тому що люди очікують, що ситуація буде загострюватися, аж до запровадження заходів суворої ізоляції".
- "Центр Берліна порожніє з кожним днем. Перехожих дедалі менше, хворих дедалі більше".
- "Туреччина - це країна, де люди люблять збиратися великими групами. Гарячі привітання й обійми тут важлива частина життя. Але з цим довелося покінчити".
- "Система охорони здоров'я США вже на межі, лікарні переповнені, і у них немає обладнання, аби прийняти більше пацієнтів з коронавірусом".
Як змінилося життя через коронавірус у різних країнах, розповідають кореспонденти DW на місцях:
Через пандемію коронавірусу в багатьох місцях в Європі, які зазвичай переповнені туристами, зараз зовсім порожньо. Як це виглядає - у фотогалереї DW. (20.03.2020)
У світі від нового коронавірусу померли вже понад 10 тисяч осіб. Найбільше жертв - у Італії, Китаї, Ірані та Іспанії. У Німеччині від коронавірусу померла 31 людина, а в Україні - троє. (20.03.2020)