Коронавірус: ще майже 100 жертв у Китаї за минулу добу

За минулу добу від коронавірусу 2019-nCoV на території материкового Китаю загинули 97 людей. Відповідні дані у понеділок, 10 лютого, оприлюднили у Державному комітеті з охорони здоров'я КНР.

Таким чином загальна кількість померлих від зараження вірусом у Китаї досягла 908 осіб. Ще по одному хворому раніше загинули в Гонконгу та на Філіппінах.

Більше випадків інфікування коронавірусом

Також дані відомства свідчать про зростання кількості випадків зараження коронавірусом на території КНР. Так, протягом неділі у шпиталях зареєстровано 3062 нових пацієнтів із підтвердженим інфікуванням коронавірусом.

Цей показник на 15 відсотків більше за показник минулої суботи. Раніше у Державному комітеті з охорони здоров'я КНР кілька діб поспіль фіксували зменшення кількості нових інфікованих і заявляли, що це свідчить про ефективність державних зусиль зі стримування коронавірусу.

Кількість нових інфікованих коронавірусом у Китаї знову почала зростати

Наразі загальна кількість інфікованих коронавірусом на території материкового Китаю складає 40171 особу.

Нові інфіковані за межами Китаю

Також 10 лютого стало відомо про сім нових випадків зараження коронавірусом на території Гонконгу. За урядовими даними, усі нові інфіковані - члени родини, яку відвідали двоє родичів з материкового Китаю. Загальна кількість інфікованих у Гонконзі тепер досягла 36 осіб.

Новина про фіксацію ще одного випадку зараження коронавірусом також надійшла вранці 10 лютого з Малайзії. На думку лікарів, пацієнт заразився вірусом під час відвідин китайського спеціального адміністративного району Макао.

На борту Diamond Princess за добу виявили одразу 60 нових заражених коронавірусом

Загалом, згідно з підрахунками інформаційної агенції AP, за межами материкового Китаю вже зафіксовано більше 360 інфікованих коронавірусом. У Європі найбільше від коронавірусу постраждала Німеччина, де зафіксовано вже 14 заражених ним осіб.

60 нових випадків коронавірусу в Японії

Втім, найбільше нових випадків зараження новим захворюванням за останню добу зафіксовано в Японії. На борту круїзного лайнера Diamond Princess виявлено близько 60 нових інфікованих коронавірусом, що збільшило кількість заражених на борту судна до близько 130, повідмоляє японський телеканал NHK із посиланням на японське міністерство охорони здоров'я. Серед них є й українець.

Раніше Японія залишила судно на карантині у порту Йокогами після того, як у одного з пасажирів, що висадився у Гонконгу, було виявлено коронавірус. На ньому знаходиться близько 3700 пасажирів та членів екіпажу з більш ніж 50 різних країн та регіонів.