Коронавірус: Штайнмаєр попереджає про "важкі тижні", закликає до солідарності

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) попередив, що через епідемію коронавірусу німецькому населенню доведеться тримати соціальну дистанцію "можливо, тижнями". Про це він сказав у своєму телезверненні, у четвер, 26 березня.

Штайнмаєр назвав соціальне дистанціювання "годиною випробувань". Втім ця година триватиме, за його словами, не 60 хвилин, а, найвірогідніше, ще кілька тижнів. На цей час німцям доведеться відмовитися від своїх звичок, зокрема зустрічей та відвідин одне одного, зауважив президент. "Відмовитися від цього важко для нас усіх, зокрема й для мене", - визнав Штайнмаєр. Але це, за його словами, єдиний шлях "не втратити тих, кого ми любимо". Він наголосив на "екзистенційній важливості" солідарності громадян у цей кризовий час і згадав про низку прикладів такої згуртованості. Приміром, коли молоді люди допомагають із покупками речей першої необхідності своїм старшим сусідам, або ж збирають продуктові набори для безпритульних.

Очільник МОЗ ФРН готує концепцію повернення до соціального життя

Тим часом у Берліні думають і про "день опісля": як стало відомо, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) готує концепцію виходу країни з режиму жорстких обмежень громадського життя, запроваджених через пандемію коронавірусу. "Питання того, як ми будемо виходити з цього надзвичайного стану щодня стає важливішим", - сказав Шпан в інтерв'ю газеті Die Zeit.

За словами урядовця, йдеться про уможливлення ведення громадського життя під час епідемії. "Щонайпізніше до Пасхи я сподівають представити хорошу відповідь на це питання", - додав він, але застеріг від передчасного оптимізму, адже вірус продовжує смертоносну ходу Німеччиною.

5000 нових випадків COVID-19 у Німеччині

Згідно з останніми даними німецького Інституту Роберта Коха, у ФРН за останню добу було зафіксовано майже п'ять тисяч нових випадків інфікування коронавірусом, померло 49 осіб. Показники і надалі демонструють темпи зростання. Загальна кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині, за даними RKI, сягнула вже близько 36508 осіб, а летальних випадків - 198. Водночас, за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса, кількість померлих від коронавірусу у Німеччині становить 206 осіб.

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