 Коронавірус: Штайнмаєр попереджає про ″важкі тижні″, закликає до солідарності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2020

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Коронавірус: Штайнмаєр попереджає про "важкі тижні", закликає до солідарності

Президент ФРН заявив, що пов'язані з COVID-19 обмеження громадського життя у Німеччині можуть тривати ще довго. Водночас громадянська солідарність зараз є "екзистенційно важливою".

Через епідемію коронавірусу до німців звернувся президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Через епідемію коронавірусу до німців звернувся президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) попередив, що через епідемію коронавірусу німецькому населенню доведеться тримати соціальну дистанцію "можливо, тижнями". Про це він сказав у своєму телезверненні, у четвер, 26 березня.

Штайнмаєр назвав соціальне дистанціювання "годиною випробувань". Втім ця година триватиме, за його словами, не 60 хвилин, а, найвірогідніше, ще кілька тижнів. На цей час німцям доведеться відмовитися від своїх звичок, зокрема зустрічей та відвідин одне одного, зауважив президент. "Відмовитися від цього важко для нас усіх, зокрема й для мене", - визнав Штайнмаєр. Але це, за його словами, єдиний шлях "не втратити тих, кого ми любимо". Він наголосив на "екзистенційній важливості" солідарності громадян у цей кризовий час і згадав про низку прикладів такої згуртованості. Приміром, коли молоді люди допомагають із покупками речей першої необхідності своїм старшим сусідам, або ж збирають продуктові набори для безпритульних.

Очільник МОЗ ФРН готує концепцію повернення до соціального життя

Тим часом у Берліні думають і про "день опісля": як стало відомо, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) готує концепцію виходу країни з режиму жорстких обмежень громадського життя, запроваджених через пандемію коронавірусу. "Питання того, як ми будемо виходити з цього надзвичайного стану щодня стає важливішим", - сказав Шпан в інтерв'ю газеті Die Zeit.

За словами урядовця, йдеться про уможливлення ведення громадського життя під час епідемії. "Щонайпізніше до Пасхи я сподівають представити хорошу відповідь на це питання", - додав він, але застеріг від передчасного оптимізму, адже вірус продовжує смертоносну ходу Німеччиною. 

5000 нових випадків COVID-19 у Німеччині

Згідно з останніми даними німецького Інституту Роберта Коха, у ФРН за останню добу було зафіксовано майже п'ять тисяч нових випадків інфікування коронавірусом, померло 49 осіб. Показники і надалі демонструють темпи зростання. Загальна кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині, за даними RKI, сягнула вже близько 36508 осіб, а летальних випадків - 198. Водночас, за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса, кількість померлих від коронавірусу у Німеччині становить 206 осіб. 

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Три стратегії боротьби з коронавірусом: плюси і мінуси (25.03.2020)

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


DW.COM

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

Через пандемію коронавірусу в багатьох місцях в Європі, які зазвичай переповнені туристами, зараз зовсім порожньо. Як це виглядає - у фотогалереї DW. (20.03.2020)  

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