 Коронавірус: число інфікованих у світі перевищило 16 мільйонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2020

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Новини

Коронавірус: число інфікованих у світі перевищило 16 мільйонів

За останні півтора місяця в світі було виявлено стільки ж інфікованих коронавірусом людей, скільки за попередні пів року. Загалом на планеті заразилися SARS-CoV-2 понад 16 мільйонів осіб.

Число інфікованих коронавірусом по всьому світу стрімко зростає

Число інфікованих коронавірусом по всьому світу стрімко зростає

З початку пандемії коронавірусом по всьому світу інфікувалося понад 16 мільйонів людей, повідомив у неділю, 26 липня, Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США). За останні півтора місяця число виявлених інфікованих у світі подвоїлося в порівнянні з попереднім півріччям. Усього з початку пандемії від COVID-19 померло понад 645 тисяч людей. 

Лідером антирейтингу тривалий час залишаються США - там інфікувалося понад 4,2 мільйона людей і померло вже понад 146 тисяч. Особливо різко останнім часом зросло число заражених в Каліфорнії, Техасі та Флориді.

На другому місці Бразилія із 2,4 мільйона заражених та понад 86 тисячами жертв. Через те, що число інфікованих у країні зростає, у Сан-Паулу вже перенесли на невизначений термін масштабний карнавал, запланований на лютий наступного року. А місцева влада в Ріо-де-Жанейро скасувала традиційну новорічну вечірку. Третє місце в антирейтингу посідає Індія - там інфікувалися 1,4 мільйона людей, а померло 32 тисячі.

У Європі найбільше число випадків інфікування зареєстровано у Великобританії, Іспанії та Італії. Британський уряд з 26 липня запровадив карантин для всіх, хто повертається з Іспанії, хоча уряд в Мадриді заявив, що ситуація в країні залишається під контролем. Тим часом найбільша європейська туристична компанія TUI скасувала усі путівки зі Сполученого Королівства до материкової Іспанії до 9 серпня.

Тим часом Північна Кореявперше повідомила про підозру інфікування коронавірусом в країні. Інфікувалася людина, яка втекла до Південної Кореї кілька років тому і нелегально потрапила в прикордонне місто Кесон на початку минулого тижня. Після повернення у цієї особи виявили симптоми COVID-19.

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