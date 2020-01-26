Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання (фотогалерея)

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Від вірусу постраждали вже всі провінції КНР
У ніч на 30 січня стало відомо про випадок інфікування коронавірусом у провінції Тибет - єдиним регіоном КНР, на який досі вірус не поширився. Число смертей від коронавірусу зросло до 170, а підтверджених випадків зараження в КНР стало 7711. Серед країн, де виявили вірус, Австралія, В'єтнам, Канада, Малайзія, ОАЕ, Сінгапур, США, Таїланд, Франція, Південна Корея, Японія. Ситуацію обговорює ВООЗ.
Автор: Крістіна Бурак