 Коронавірус у Франції та Італії: ситуація важка, але стабілізувалася | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2020

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Новини

Коронавірус у Франції та Італії: ситуація важка, але стабілізувалася

В Італії за добу зареєстрували 482 летальних випадки від коронавірусу, у Франції - 642. Але в обох країнах спостерігаються й обнадійливі тенденції.

Медпрацівники в італійському місті Бергамо

Медпрацівники в італійському місті Бергамо

В Італії за останню добу зафіксували 482 летальних випадки від коронавірусу, що є найнижчим показником з 12 квітня. Загалом в країні станом на суботу, 18 квітня, жертвами коронавірусної інфекції стали понад 23 тисячі осіб, повомляє агенція Reuters. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Італії збільшилася на майже 3,5 тисячі й налічує близько 176 тисяч інфікованих, повідомляє служба цивільного захисту країни. 

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В цілому щоденна статистика кількості летальних випадків й нових випадків захворювання протягом останніх практично двох тижнів демонструє, що ситуація в країні залишається загалом стабільною, зауважує Reuters.

Франція: понад 19 тисяч летальних випадків з початку епідемії

Тим часом у Франції у суботу було зафіксовано ще 642 летальні випадки, з них 364 особи померли у лікарнях, а 272 у будниках для літніх людей, повідомляє агенція AFP. В результаті загальна кількість жертв коронавірусної хвороби становить 19 323 особи.

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Водночас у Франції також намітилися позитивні тенденції - кількість людей у лікарнях скорочується вже четвертий день поспіль. Загальна кількість людей, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії, також скорочується вже десятий день поспіль. В цілому у Франції зареєстровано майже 150 тисяч підтверджених випадків захворювання.

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