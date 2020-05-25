Коронавірус у США: понад 100 тисяч померлих

У Сполучених Штатах Америки кількість померлих, у яких було підтверджено коронавірус, перевищила 100 тисяч осіб. Станом на ранок четверга, 28 травня, у США померло 100 442 людей, інфікованих коронавірусом, повідомляється на сайті Університету Джонса Хопкінса. Всього у країні з початку епідемії офіційно зареєстровано 1 699 933 випадки інфікування, серед них - понад 391,5 людей, які одужали.

Як зауважує агенція новин Reuters, у травні щоденно у середньому в країні помирало близько 1400 осіб з COVID-19, натомість у квітні ця цифра становила близько 2000 осіб.

Під час епідемії президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому відновленні економіки країни після локдауну. Усі 50 штатів вже оголосили про послаблення карантину для відновлення економічного життя або ж оголосили про плани щодо цього, які можуть почати втілювати, ймовірно, вже з наступного тижня.

Всього у світі офіційно зафіксовано майже 5,7 мільйона інфікованих осіб, з них - 355 688 померлих та більше 2,3 мільйона людей, які одужали.

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