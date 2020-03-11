 Коронавірус у США: Дональд Трамп обмежив подорожі з Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2020

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Коронавірус у США: Дональд Трамп обмежив подорожі з Європи

Дональд Трамп заявив у своїй промові про заборону на подорожі в США з Європи вже з п'ятниці, однак пізніше виявилося, що обмеження стосуватимуться лише іноземців, які були у Шенгенській зоні протягом 14 днів.

Дональд Трамп оголосив про заборону подорожей в США з ЄС у телевізійній промові

Дональд Трамп оголосив про заборону подорожей в США з ЄС у телевізійній промові

Через пандемію коронавірусу президент США Дональд Трамп оголосив про рішення заборонити подорожі до країни з Європи вже з 13 березня. Про це він сказав у своєму телезверненні до американців ввечері середи, 11 березня.

"Ми запроваджуємо заборону на подорожі з Європи в США на найближчі 30 днів, починаючи з п'ятниці", - заявив Трамп. За його словами, обмеження стосуватимуться також вантажних перевезень і наберуть чинності опівночі.

ЄС як винуватець проблем у США

У своїй промові президент США заявив, що обмеження не будуть розповсюджуватися на американців, які пройшли відповідне тестування на коронавірус, а також не стосуватимуться Великобританії.

"Ми застосували рятівні заходи щодо Китаю на ранніх стадіях, тепер ми зобов'язані забезпечити такі ж заходи стосовно Європи", - зазначив Трамп.

Великобританія стала виключенням з обмежень, запроваджених Трампом через коронавірус

Великобританія стала виключенням з обмежень, запроваджених Трампом через коронавірус

За його словами, ЄС не зміг впоратися із запровадженням обмежень на пасажирське сполучення з Китаєм та іншими осередками розповсюдження коронавірусу. А через приїзд людей з Європи до США у країни утворилися нові джерела зараження хворобою.

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Лише Шенгенська зона

Однак пізніше виявилося, що у своїй промові Дональд Трамп дещо перебільшив. Виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки Чед Вульф зазначив, що заборона на в'їзд в США з країн ЄС буде стосуватися осіб, які відвідали Шенгенську зону за останні 14 днів перед прибуттям до Сполучених Штатів.

Також Вульф додав, що обмеження не розповсюджуватимуться не лише на громадян США, але й на осіб, що постійно проживають в країні, найближчих родичів громадян Сполучених Штатів та ще низку винятків, зазначених в указі Трампа.

Виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки Чед Вульф зазначив, що обмеження будуть не такими жорсткими, як заявив Трамп

Виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки Чед Вульф зазначив, що обмеження будуть не такими жорсткими, як заявив Трамп

За словами Вульфа, найближчим часом його відомство опублікує додаткові правила щодо в'їзду на територію США. Від американських пасажирів, що відвідували Шенгенську зону, вимагатимуть здійснювати перельоти через конкретні аеропорти, в яких уряд США запровадив посилені заходи перевірки.

У ЄС шоковані рішенням Трампа

Реагуючи на слова Трампа, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у Twitter, що ЄС робить усі необхідні кроки, аби зупинити розповсюдження вірусу COVID-19 та зменшити кількість уражених ним осіб. Він також зазначив, що ЄС оцінить ситуацію, що склалася через запровадження обмежень, вже у четвер, 12 березня, та наполіг важливості уникнення економічного колапсу через епідемію коронавірусу.

Американський телеканал CNN із посиланням на свідчення деяких європейських послів у Вашингтоні повідомляє про те, що вони не знали про намір Дональда Трампа обмежити подорожі в США з Європи попри те, що перебували у контакті із Білим домом протягом останніх днів.

Адміністрація Трампа повідомила про запроваджені заходи лише після того, як президент США оголосив про них публічно, повідомляє CNN. У Білому домі також досі не відповіли на зустрічні запитання з боку європейських дипломатів.

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