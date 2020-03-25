Коронавірус у світі: три сценарії боротьби з пандемією (відео)

Світ бореться з пандемією коронавірусу, який, за різними оцінками, може заразити від 20 до 60 відсотків населення планети і вбити десятки мільйонів людей. Як протидіяти цій загрозі? Вірусологи говорять про три стратегії боротьби: всіх на карантин, виробляти груповий імунітет, ізоляція груп ризику. Які переваги і недоліки цих сценаріїв? Дивіться у поясненні DW: