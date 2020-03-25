 Коронавірус у світі: три сценарії боротьби з пандемією (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.03.2020

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Політика й суспільство

Коронавірус у світі: три сценарії боротьби з пандемією (відео)

Вірусологи говорять про три стратегії боротьби з коронавірусом. Кожен з цих сценаріїв має свої плюси і мінуси. Але абсолютним пріоритетом залишається людське життя. Дивіться у поясненні DW.

Як протидіяти поширенню коронавірусу?

Як протидіяти поширенню коронавірусу?

Світ бореться з пандемією коронавірусу, який, за різними оцінками, може заразити від 20 до 60 відсотків населення планети і вбити десятки мільйонів людей. Як протидіяти цій загрозі? Вірусологи говорять про три стратегії боротьби: всіх на карантин, виробляти груповий імунітет, ізоляція груп ризику. Які переваги і недоліки цих сценаріїв? Дивіться у поясненні DW:

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Коронавірус: 10 фейків про Covid-19 (відео)

Ланцюгові розсилки із неправдивими фактами та порадами щодо SARS-CoV2 розквітли у мережі. DW пояснює, чому це - міфи. (18.03.2020)  

Як коронавірус змінив роботу медиків швидкої допомоги (відео)

Кілька сотень викликів щодня від людей, які підозрюють у себе коронавірус. Роботи у бригад київської швидкої допомоги з кожним днем стає дедалі більше. DW провела один день з бригадою спеціалізованої швидкої. (25.03.2020)  

Коронавірус і "Бориспіль": що відбувається в аеропорту (відео)

Аеропорт "Бориспіль", як багато інших аеропортів світу, закритий для регулярних пасажирських міжнародних авіаперевезень. З понад 150 рейсів на день залишилося не більше двох десятків. Як вирішують ситуацію? Репортаж DW. (24.03.2020)  

Знайти вакцину проти коронавірусу - питання на мільярд доларів (відео)

Як швидко людство отримає вакцину від коронавірусу? Від цього залежить обсяг втрат від пандемії. У цьому змаганні з Covid-19 науковці з Німеччини, США та Китаю і співпрацюють, і конкурують одночасно. (20.03.2020)  

"Швидкі" тести на коронавірус: чи варто купувати? (відео)

Як роблять тести на коронавірус і чому не всім охочим? Українці у соцмережах скаржаться, що лікарі відмовляються робити тести на коронавірус або що тестів просто немає. (18.03.2020)  

Коронавірус: яких заходів вживають в Римі, Берліні, Лондоні та Вашингтоні (відео)

Як коронавірус змінив життя Німеччини та інших країн - Великобританії, Італії, Туреччини та США? Яких заходів вживають уряди цих країн, аби протистояти стрімкому поширенню пандемії? Дивіться у добірці DW. (20.03.2020)  

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Через коронавірус у Нідерландах масово знищують тюльпани (24.03.2020)  

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Три стратегії боротьби з коронавірусом: плюси і мінуси (25.03.2020) 25.03.2020

Вірусологи говорять про три стратегії боротьби з коронавірусом. Кожен з цих сценаріїв має свої плюси і мінуси. Але абсолютним пріоритетом залишається людське життя. Дивіться у поясненні DW.

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Докладно

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Боротьба з корупцією в Україні

Експерти Ради Європи критично оцінили прогрес України у боротьбі з корупцією за останні 3 роки.  

Як протидіяти поширенню коронавірусу?

Коронавірус у світі: три сценарії боротьби (відео)

Вірусологи говорять про три стратегії боротьби з коронавірусом. Кожен з цих сценаріїв має свої плюси і мінуси. Які саме?  

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