Коронавірус у світі: три сценарії боротьби з пандемією (відео)

Вірусологи говорять про три стратегії боротьби з коронавірусом. Кожен з цих сценаріїв має свої плюси і мінуси. Але абсолютним пріоритетом залишається людське життя. Дивіться у поясненні DW.
Світ бореться з пандемією коронавірусу, який, за різними оцінками, може заразити від 20 до 60 відсотків населення планети і вбити десятки мільйонів людей. Як протидіяти цій загрозі? Вірусологи говорять про три стратегії боротьби: всіх на карантин, виробляти груповий імунітет, ізоляція груп ризику. Які переваги і недоліки цих сценаріїв? Дивіться у поясненні DW:
Ланцюгові розсилки із неправдивими фактами та порадами щодо SARS-CoV2 розквітли у мережі. DW пояснює, чому це - міфи. (18.03.2020)
Кілька сотень викликів щодня від людей, які підозрюють у себе коронавірус. Роботи у бригад київської швидкої допомоги з кожним днем стає дедалі більше. DW провела один день з бригадою спеціалізованої швидкої. (25.03.2020)
Аеропорт "Бориспіль", як багато інших аеропортів світу, закритий для регулярних пасажирських міжнародних авіаперевезень. З понад 150 рейсів на день залишилося не більше двох десятків. Як вирішують ситуацію? Репортаж DW. (24.03.2020)
Як швидко людство отримає вакцину від коронавірусу? Від цього залежить обсяг втрат від пандемії. У цьому змаганні з Covid-19 науковці з Німеччини, США та Китаю і співпрацюють, і конкурують одночасно. (20.03.2020)
Як роблять тести на коронавірус і чому не всім охочим? Українці у соцмережах скаржаться, що лікарі відмовляються робити тести на коронавірус або що тестів просто немає. (18.03.2020)