 Коронавірус у Росії: 500 нових випадків за добу, жорсткі покарання за порушення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2020

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Новини

Коронавірус у Росії: 500 нових випадків за добу, жорсткі покарання за порушення

Російські медики зафіксували вже понад дві тисячі випадків зараження коронавірусом. Тим часом Держдума посилила відповідальність за порушення норм карантину.

Коронавірус у Москві

У Москві зафіксовано найбільшу кількість випадків коронавірусу в РФ

Упродовж минулої доби в Росії зафіксували 500 нових випадків інфікування коронавірусом. Такі дані оприлюднив у вівторок, 31 березня, оперативний штаб з боротьби з поширенням коронавірусу в Росії.

"У Російській Федерації на сьогоднішній день (…) зареєстровано 2337 випадків коронавірусної інфекції в 73 регіонах", - йдеться в повідомленні оперштабу, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Нові випадки коронавірусу підтверджено в 24 регіонах РФ. Найбільше нових хворих - 387 - виявлено в Москві, за нею йде Санкт-Петербург - 48 випадків. У цілому в російській столиці вже зафіксовано 1613 випадків зараження коронавірусом.

Так само за добу в РФ зафіксовано вісім летальних випадків унаслідок COVID-19, п'ять з яких припали на Москву. Загалом у Росії медики зареєстрували вже 17 летальних випадків від COVID-19.

Держдума посилила покарання

Тим часом депутати Державної думи Росії під час засідання 31 березня ухвалили в остаточному третьому читанні поправки до Кодексу про адміністративні порушення, а також до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, що посилюють адміністративні покарання за порушення режиму карантину в умовах пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 і запроваджують кримінальну відповідальність. Ухвалені зміни до законодавства передбачають штрафи в розмірі від 500 тисяч до 1 мільйона рублів (близько 350 тисяч гривень. - Ред.), дискваліфікацію або позбавлення волі від 3 до 7 років.

Найсуворіше покарання поширюється на випадки, коли порушення спричинило смерть двох або більше осіб, менш суворі - якщо воно призвело до смерті з необережності однієї людини або створило загрозу масового захворювання людей.

Крім того, за публічне поширення неправдивої інформації про коронавірус запроваджуються штрафи від 300 тисяч до 400 тисяч рублів, якщо недостовірні відомості створили перешкоди для об'єктів життєзабезпечення, транспорту, банків, а також об'єктів енергетики, промисловості й зв'язку. Кримінальна відповідальність за поширення фейків про коронавірус, в залежності від тяжкості наслідків, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років і штрафи від 300 тисяч до 2 мільйонів рублів.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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