Коронавірус у Росії: 500 нових випадків за добу, жорсткі покарання за порушення

Упродовж минулої доби в Росії зафіксували 500 нових випадків інфікування коронавірусом. Такі дані оприлюднив у вівторок, 31 березня, оперативний штаб з боротьби з поширенням коронавірусу в Росії.

"У Російській Федерації на сьогоднішній день (…) зареєстровано 2337 випадків коронавірусної інфекції в 73 регіонах", - йдеться в повідомленні оперштабу, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Нові випадки коронавірусу підтверджено в 24 регіонах РФ. Найбільше нових хворих - 387 - виявлено в Москві, за нею йде Санкт-Петербург - 48 випадків. У цілому в російській столиці вже зафіксовано 1613 випадків зараження коронавірусом.

Так само за добу в РФ зафіксовано вісім летальних випадків унаслідок COVID-19, п'ять з яких припали на Москву. Загалом у Росії медики зареєстрували вже 17 летальних випадків від COVID-19.

Держдума посилила покарання

Тим часом депутати Державної думи Росії під час засідання 31 березня ухвалили в остаточному третьому читанні поправки до Кодексу про адміністративні порушення, а також до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, що посилюють адміністративні покарання за порушення режиму карантину в умовах пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 і запроваджують кримінальну відповідальність. Ухвалені зміни до законодавства передбачають штрафи в розмірі від 500 тисяч до 1 мільйона рублів (близько 350 тисяч гривень. - Ред.), дискваліфікацію або позбавлення волі від 3 до 7 років.

Найсуворіше покарання поширюється на випадки, коли порушення спричинило смерть двох або більше осіб, менш суворі - якщо воно призвело до смерті з необережності однієї людини або створило загрозу масового захворювання людей.

Крім того, за публічне поширення неправдивої інформації про коронавірус запроваджуються штрафи від 300 тисяч до 400 тисяч рублів, якщо недостовірні відомості створили перешкоди для об'єктів життєзабезпечення, транспорту, банків, а також об'єктів енергетики, промисловості й зв'язку. Кримінальна відповідальність за поширення фейків про коронавірус, в залежності від тяжкості наслідків, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років і штрафи від 300 тисяч до 2 мільйонів рублів.