 Коронавірус у Росії: число підтверджених випадків сягнуло майже 100 тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2020

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Новини

Коронавірус у Росії: число підтверджених випадків сягнуло майже 100 тисяч

У Росії зафіксовано вже 99399 випадків зараження новим коронавірусом, 972 людини померли, 10286 - одужали. За останню добу виявили 5841 новий випадок зараження.

Майже 100 тисяч випадків зараження новим коронавірусом підтверджено в Росії

Майже 100 тисяч випадків зараження новим коронавірусом підтверджено в Росії

Число випадків зараження новим коронавірусом у Росії впритул наблизилося до 100 тисяч. Як повідомив у середу, 29 квітня, оперативний штаб РФ із боротьби з коронавірусом на своєму сайті, загалом у країні підтвердили 99399 випадків інфікувань, померли 972 людини, в яких виявили вірус, 10286 пацієнтів одужали.

За останню добу в Росії виявили 5841 новий випадок зараження коронавірусом, померли 108 людей, що є найвищим показником від початку епідемії.

Найбільш ураженою коронавірусною інфекцією в країні є столиця Москва: не неї припадає понад половина зафіксованих у Росії випадків - 50646. Утім, кількість нових випадків за останню добу - 2220 - є найнижчою за останні шість днів. Найбільше добове значення було зареєстроване 19 квітня - 3570, повідомляє агентство "Інтерфакс" з посиланням на міський штаб. 

За даними онлайн-ресурсу Worldometer, Росія посідає восьме місце у світі за кількістю інфікованих новим коронавірусом.

За даними оперативного штабу РФ із боротьби з коронавірусом, в країні провели вже майже 3,3 мільйона тестів. Це є досить високим показником. За даними Worldometer, кількість тестів на мільйон жителів у Росії становить понад 22 тисячі. Для порівняння: у США - близько 18 тисяч, Німеччині - близько 25 тисяч, в Україні - 2,4 тисячі.

Напередодні президент РФ Володимир Путін оголосив про подовження режиму неробочих днів у країні зі збереженням зарплатні до 11 травня. Після 12 травня Росія може почати послаблювати карантин.

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