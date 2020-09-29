Коронавірус у Росії: рекордні 12 тисяч нових випадків зараження

У Росії зафіксували рекордну добову кількість нових випадків зараження коронавірусом. "За останню добу в Росії підтверджених нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 12 126 у 85 регіонах, зокрема виявлено активно 3272 (27 відсотків) без клінічних проявів", - ідеться в повідомленні федерального оперативного штабу з боротьби із захворюванням, оприлюдненому в п'ятницю, 9 жовтня. Попередній рекорд у Росії було зафіксовано 11 травня - 11 656 випадків.

Найвищі показники реєструються в Москві, де за останню добу виявили 2,7 тисячі випадків інфікування. На другому місці - Санкт-Петербург (469 нових випадків зараження), на третьому - Московська область (411).

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Загалом з початку пандемії в країні зареєстровано 1,272 мільйона випадків зараження. Померли від COVID-19 за цей період 22,3 тисячі осіб (зокрема 201 особа за останню добу), а одужали 1 009 421 пацієнтів (7,92 тисячі за останню добу).

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, за загальною кількістю заражень на першому місці світі перебувають США (7,6 мільйона випадків), на другому - Індія (6,9 мільйона), на третьому - Бразилія (5 мільйонів), а на четвертому - Росія. Загалом у світі заразилися коронавірусом 36,5 мільйона осіб.

