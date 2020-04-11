Коронавірус у Росії оновив рекорд за кількістю нових заражень - майже 2200

За минулу добу в Росії зафіксовано 2 186 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомив вранці у неділю, 12 квітня, оперативний штаб. За цей час від хвороби померло 24 людини. Загалом у країні заразились вже 15,7 тисячі осіб, а жертвами коронавірусу стали 130 людей.

Більшість нових випадків інфікування виявлені у Москві - 1 306. Загалом у російській столиці хворіють 10,15 тисячі людей. При цьому 45 відсотків нових хворих - це люди у віці від 18 до 45 років, повідомив штаб з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом в Москві, передає агенція "Інтерфакс".

З лікарень загалом по всій країні виписали 1 291 осіб, за останню добу одужали 246 людей. Всього в країні проведено понад 1,2 мільйона тестів на коронавірус.

У Москві їздити можна буде лише за перепустками

С 15 квітня для будь-яких поїздок в особистому і громадському транспорту у Москві та Підмосков'ї будуть необхідні цифрові перепустки. Така норма поширюється навіть на поїздки на велосипедах чи електросамокатах.

За допомогою цих перепусток можна буде ідентифікувати власника і мету поїздки. Перевіряти дані будуть за QR-кодами.