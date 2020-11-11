Коронавірус у Росії: кількість заражень перевищила два мільйони

У Росії в четвер, 19 листопада, зафіксували рекордні 23 610 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому одужала також рекордна кількість людей (25,6 тисячі пацієнтів), а 463 особи померли від викликаного коронавірусом захворювання COVID-19, йдеться в повідомленні оперативного штабу.

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Загальна кількість людей, які з початку пандемії заразилися в Росії коронавірусом, склала 2,015 мільйона. Водночас одужали 1,5 мільйона осіб, а померло 34 850 хворих. Найвищі показники захворюваності в РФ фіксуються в Москві: 6438 нових випадків зараження, 73 смерті. Одужали від COVID-19 тим часом 5782 москвичів.

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Нагадаємо, що в Україні 19 листопада також було зафіксовано рекордні 13 357 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому померли 257 людей, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2, 7400 осіб одужали. Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786) та Запорізькій (748) областях. Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували 583,5 тисячі випадків інфікування, 10 369 хворих померли, 266,5 тисячі людей одужали.