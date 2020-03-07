Коронавірус у Німеччині - інфіковано вже 847 осіб

У Німеччині, станом на ранок неділі, 8 березня, офіційно зареєстровано 847 випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє Інститут імені Роберта Коха (RKI), передає агенція новин dpa.

Від вечора суботи офіційна кількість інфікованих зросла на 52 випадки. Найбільша кількість заражень спостерігається у найбільш густонаселеній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія - 392 випадки. У Баден-Вюртемберзі зареєстровано 182 зараження, а в Баварії - 148.

Єдиною федеральною землею, де офіційно досі не зареєстрували жодного зараження коронавірусом, стала Саксонія-Ангальт.

Найбільше випадків коронавірусу в Європі зафіксовано в Італії. Там, станом на 7 березня, вірусом інфікувалися 5883 людей, з них 233 людини померли. Внаслідок цього уряд країни ізолював низку провінцій на півночі. Серед міст, на які поширюються обмеження у зв'язку з карантином, опинилися також Венеція та Мілан.

Коронавірус SARS-CoV-2 виявили вже у понад 90 країнах і територіях. У світі зафіксовано понад 105 тисяч випадків захворювання, внаслідок чого померли 3,6 тисячі людей. Водночас одужали після захворювання понад 58 тисяч осіб.

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