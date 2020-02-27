Коронавірус у Німеччині: як діагностують, ізолюють і лікують (відео)

Німеччина готується до пандемії коронавірусу. Яких саме екстрених заходів вживають та як запобігають поширенню захворювання в ФРН?
Коронавірус поширюється не лише в Італії, а й у інших європейських країнах, зокрема і в Німеччині. Кілька десятків випадків інфікування COVID-19 вже зафіксовано у різних федеральних землях і кількість заражених щодня зростає. Як контролюють захворювання у ФРН? Чи можлива ізоляція цілого населеного пункту? Ось як боротьба з вірусом відбувається у Німеччині:
Федеральним землям Німеччини потрібно активувати свої плани дій на випадок пандемії та підготуватися до їхнього можливо запровадження в життя, наголосив німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан. (26.02.2020)
Чи загрожує Європі епідемія через спалах коронавірусу в Італії й коли буде розроблена вакцина? Інтерв'ю DW з експертом Центру дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца, професором Жераром Краузе. (27.02.2020)
Підстав панікувати через можливу пандемію коронавірусу COVID-19 немає. Краще той час, що залишився, використати на підготовку. (26.02.2020)
Урядовці запевняють, що евакуація до Нових Санжар на Полтавщині була зваженим рішенням. Однак і місцева влада, і громадські активісти упевнені: в усьому винна некомпетентна комунікація урядовців з селянами. (25.02.2020)