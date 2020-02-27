 Коронавірус у Німеччині: як діагностують, ізолюють і лікують (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.02.2020

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Політика й суспільство

Коронавірус у Німеччині: як діагностують, ізолюють і лікують (відео)

Німеччина готується до пандемії коронавірусу. Яких саме екстрених заходів вживають та як запобігають поширенню захворювання в ФРН?

Коронавірус: інфекційне відділення університетської клініки в Дюссельдорфі (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

Коронавірус: інфекційне відділення університетської клініки в Дюссельдорфі

Коронавірус поширюється не лише в Італії, а й у інших європейських країнах, зокрема і в Німеччині. Кілька десятків випадків інфікування COVID-19 вже зафіксовано у різних федеральних землях і кількість заражених щодня зростає. Як контролюють захворювання у ФРН? Чи можлива ізоляція цілого населеного пункту? Ось як боротьба з вірусом відбувається у Німеччині:

 

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У Німеччині починається епідемія коронавірусу - глава МОЗ

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Аудіо й відео до теми

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