Коронавірус у Німеччині: як діагностують, ізолюють і лікують (відео)

Коронавірус поширюється не лише в Італії, а й у інших європейських країнах, зокрема і в Німеччині. Кілька десятків випадків інфікування COVID-19 вже зафіксовано у різних федеральних землях і кількість заражених щодня зростає. Як контролюють захворювання у ФРН? Чи можлива ізоляція цілого населеного пункту? Ось як боротьба з вірусом відбувається у Німеччині: