Коронавірус у Німеччині: що відбувається в столиці і регіонах

У Німеччині не залишилося жодної федеральної землі, якої не торкнувся б коронавірус SARS-CoV-2. Кількість інфікованих зростає з кожним днем, причому дедалі швидше. "В цілому зростання досить швидке, ми це бачили і в інших країнах", - заявив на щоденному брифінгу в четвер, 12 березня, Ларс Шаде (Lars Schaade), заступник директора Інституту імені Роберта Коха - головної установи Німеччини, що займається вивченням інфекційних хвороб. За словами Шаде, важливо у найближчі дні й тижні домогтися уповільнення поширення епідемії, що дозволить надавати кваліфіковану медичну допомогу всім важким пацієнтам.

Як мінімум два рази на день оновлюється сайт Інституту, на якому ведеться статистика захворювань SARS-CoV-2 і смертельних випадків у Німеччині та інших країнах світу. Станом на вечір четверга, 12 березня, число підтверджених випадків зараження коронавірусом у ФРН перевищила 2100 осіб, від наслідків захворювання померли п'ятеро. Добрався вірус і до парламентського кварталу в Берліні.

Депутати Бундестагу на карантині

Очевидно, під час лижної відпустки в Австрії коронавірус підхопив 41-річний Гаґен Райнгольд (Hagen Reinhold), депутат Бундестагу з фракції опозиційної Вільної демократичної партії (ВДП). Він уже йде на поправку, але всі співробітники його офісу відправлені по домівках на карантин.

Під час поіменних голосувань у Бундестазі завжди стовпотворіння

У домашньому карантині також група депутатів від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), які брали участь у нараді, на якій, як з'ясувалося пізніше, був присутній один інфікований чиновник міністерства юстиції. Добровільно залишився на два тижні в домашній ізоляції експерт фракції СДПН з медичних питань Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), у минулому - практикуючий лікар, який свого часу претендував на посаду міністра охорони здоров'я.

"Бундестаг - це зона підвищеного ризику, оскільки тут збираються багато людей, які мали до цього контакти з багатьма іншими людьми", - пояснив Лаутербах по телефону журналістам мотиви свого добровільного самітництва.

Скасовано в Бундестазі й усі поіменні голосування, при яких депутати повинні опускати особисті картки в одну з трьох урн - "за", "проти" або "утримався". Таке рішення ухвалене тому, що в моменти голосування біля урн завжди виникає стовпотворіння депутатів.

Журналістам слід триматися подалі одне від одного

Регулярні урядові прес-конференції за участю офіційного представника канцлера і прес-секретарів усіх німецьких міністерств поки що не скасовані. Проходять вони по понеділках, середах і п'ятницях у залі берлінської спілки журналістів, акредитованих при уряді і парламенті Німеччини (Bundespressekonferenz). Саме в цьому залі в середу, 11 березня, виступали канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і міністр охорони здоров'я країни Йенс Шпан (Jens Spahn).

Зліва направо: директор інституту Коха Лотар Вілер, міністр охорони здоров'я Йенс Шпан і канцлерка Анґела Меркель на прес-конференції 11 березня

Відповідаючи на одне із запитань, Меркель звернула увагу, що деякі журналісти, всупереч порадам медиків, торкаються руками до своїх облич і явно не дотримуються рекомендованої дистанції в один метр одне від одного. На тій пресконференції витримувати дистанцію в метр було неможливо - надто багато журналістів прийшли послухати канцлерку.

Але правління Bundespressekonferenz зауваження канцлерки врахувало. Кореспондент DW і інші члени спілки журналістів отримали напередодні електронного листа, в якому міститься переконливе прохання до представників ЗМІ надалі не сідати в залі дуже близько одне до одного, залишати між сусідами по одному вільному місцю ліворуч і праворуч, а також в ряду перед собою.

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Повноваження райздороввідділу і міністра охорони здоров'я

У Німеччині тим часом зростає невдоволення діями центральної влади, багато хто вважає їх недостатньо рішучими. Це стосується і Анґели Меркель. Багато хто дорікає їй в тому, що вона занадто пізно висловилася на тему коронавірусу і не взяла заходи протидії епідемії під особистий контроль. "Я радий, що Анґела Меркель нарешті виринула", - їдко прокоментував її пресконференцію в середу правлячий бургомістр Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller). Але звучать думки і в підтримку дій Меркель.

Критикують у Німеччині й принципи німецького федералізму, яких суворо дотримуються. Згідно з цими принципами, питання охорони здоров'я відносяться до повноважень місцевої влади. "Від будь-якого керівника райздороввідділу залежить більше, ніж від федерального міністра охорони здоров'я", - пожартував у зв'язку з цим керуючий справами фракції СДПН Карстен Шнайдер (Carsten Schneider). Але це, додав він, тема на майбутнє.

У Берліні закриваються клуби і театри, скасовуються турніри

У Берліні, який має статус однієї з 16 федеральних земель, епідеміологічна ситуація залишається порівняно благополучною. 12 березня в місті було трохи більше сотні зареєстрованих випадків зараження вірусом SARS-CoV-2, тобто, в рази менше, ніж, наприклад, у Північному Рейні-Вестфалії, Баварії чи Баден-Вюртемберзі. І правлячий бургомістр Берліна досить довго не наважувався повторювати приклад інших федеральних земель, які заборонили проведення заходів з числом учасників більше 1000 осіб.

Одна з будівель Технічного університету в Берліні

Проте за останню добу в Берліні ухвалили низку рішень. Закрито великі зали державних театрів і опер. Відкладено початок літнього семестру в берлінських університетах. А Технічний університет до того ж закрив на невизначений час всі свої бібліотеки і читальні зали, обладнані публічними комп'ютерами.

Один за одним закриваються популярні столичні клуби. Першим став клуб Trompete в берлінському районі Тіргартен, де від одного інфікованого відвідувача заразилися відразу 16 чоловік. Закрилися також клуб Acud і всесвітньо відомий нічний Техноклуб Berghain, що зайняв свого часу перше місце в списку "Ста кращих клубів світу" за версією англійського журналу DJmag.

Після гострих суперечок правління одного з провідних у Берліні клубів спортивних танців - TSZ Blau Gold Berlin - скасувало запланований на 14 березня великий турнір для всіх класів і вікових категорій дітей, юніорів та молоді, на який зазвичай з'їжджаються учасники з усієї Німеччини.

Роздолля для "зайців" у Берліні

До своєрідних захисних заходів вдалися берлінські підприємства громадського транспорту (Berliner Verkehrsbetriebe, BVG). Водіям автобусів з цього четверга заборонили відкривати на зупинках передні двері, через які мають заходити нові пасажири, пред'являючи водієві проїзний квиток або купуючи у нього одноразовий.

Передні двері берлінських автобусів тепер залишаються закритими

Щоб не заразитися коронавірусом, водії тепер квитки не продають, від пасажирського салону вони навіть відокремлені червоно-білою стрічкою. Таким чином перевірка на наявність квитків при посадці в автобус практично відсутня, що багато містян сприйняли як запрошення їздити "зайцями". Представник BVG Петра Нелькен (Petra Nelken) навіть вирішила в цій ситуації через столичні ЗМІ нагадати берлінцям, що плату за проїзд в громадському транспорті ніхто не скасовував, а квитки можна купити не тільки у водія автобуса.

Концерт у порожньому залі, ток-шоу без публіки

Британський музикант, автор пісень і поп-співак Джеймс Блант виступав у середу ввечері в гамбурзькій Ельбській філармонії перед порожнім залом. Скасовувати концерт було пізно, тому Блант співав у камеру, а трансляція велась через інтернет.

Кілька популярних на німецькому телебаченні програм - політична дискусія "Anne Will", спортивна передача "Das Aktuelle Sportstudio", ток-шоу "NDR Talk Show" і деякі інші ТВ-формати - вирішено записувати без публіки.

У Фрайбурзі довелося перервати судовий процес у справі про групове зґвалтування 18-річної дівчини на дискотеці. Один з учасників процесу не може бути присутнім у залі суду, оскільки посаджений під домашній карантин після позитивного результату аналізу на коронавірус.

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