 Коронавірус у Німеччині: що відбувається в столиці і регіонах | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.03.2020

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Європа

Коронавірус у Німеччині: що відбувається в столиці і регіонах

На карантині - кілька депутатів Бундестагу, закриті театри й клуби, в берлінських автобусах стали їздити без квитків. Як ще коронавірус позначився на житті німців і які заходи вживають у ФРН?

На автобусній зупинці в Берліні

На автобусній зупинці в Берліні

У Німеччині не залишилося жодної федеральної землі, якої не торкнувся б коронавірус SARS-CoV-2. Кількість інфікованих зростає з кожним днем, причому дедалі швидше. "В цілому зростання досить швидке, ми це бачили і в інших країнах", - заявив на щоденному брифінгу в четвер, 12 березня, Ларс Шаде (Lars Schaade), заступник директора Інституту імені Роберта Коха - головної установи Німеччини, що займається вивченням інфекційних хвороб. За словами Шаде, важливо у найближчі дні й тижні домогтися уповільнення поширення епідемії, що дозволить надавати кваліфіковану медичну допомогу всім важким пацієнтам.

Як мінімум два рази на день оновлюється сайт Інституту, на якому ведеться статистика захворювань SARS-CoV-2 і смертельних випадків у Німеччині та інших країнах світу. Станом на вечір четверга, 12 березня, число підтверджених випадків зараження коронавірусом у ФРН перевищила 2100 осіб, від наслідків захворювання померли п'ятеро. Добрався вірус і до парламентського кварталу в Берліні.

Депутати Бундестагу на карантині

Очевидно, під час лижної відпустки в Австрії коронавірус підхопив 41-річний Гаґен Райнгольд (Hagen Reinhold), депутат Бундестагу з фракції опозиційної Вільної демократичної партії (ВДП). Він уже йде на поправку, але всі співробітники його офісу відправлені по домівках на карантин.

Під час поіменних голосувань у Бундестазі завжди стовпотворіння

Під час поіменних голосувань у Бундестазі завжди стовпотворіння

У домашньому карантині також група депутатів від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), які брали участь у нараді, на якій, як з'ясувалося пізніше, був присутній один інфікований чиновник міністерства юстиції. Добровільно залишився на два тижні в домашній ізоляції експерт фракції СДПН з медичних питань Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), у минулому - практикуючий лікар, який свого часу претендував на посаду міністра охорони здоров'я.

"Бундестаг - це зона підвищеного ризику, оскільки тут збираються багато людей, які мали до цього контакти з багатьма іншими людьми", - пояснив Лаутербах по телефону журналістам мотиви свого добровільного самітництва.

Скасовано в Бундестазі й усі поіменні голосування, при яких депутати повинні опускати особисті картки в одну з трьох урн - "за", "проти" або "утримався". Таке рішення ухвалене тому, що в моменти голосування біля урн завжди виникає стовпотворіння депутатів.

Журналістам слід триматися подалі одне від одного

Регулярні урядові прес-конференції за участю офіційного представника канцлера і прес-секретарів усіх німецьких міністерств поки що не скасовані. Проходять вони по понеділках, середах і п'ятницях у залі берлінської спілки журналістів, акредитованих при уряді і парламенті Німеччини (Bundespressekonferenz). Саме в цьому залі в середу, 11 березня, виступали канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і міністр охорони здоров'я країни Йенс Шпан (Jens Spahn).

Зліва направо: директор інституту Коха Лотар Вілер, міністр охорони здоров'я Йенс Шпан і канцлерка Анґела Меркель на прес-конференції 11 березня

Зліва направо: директор інституту Коха Лотар Вілер, міністр охорони здоров'я Йенс Шпан і канцлерка Анґела Меркель на прес-конференції 11 березня

Відповідаючи на одне із запитань, Меркель звернула увагу, що деякі журналісти, всупереч порадам медиків, торкаються руками до своїх облич і явно не дотримуються рекомендованої дистанції в один метр одне від одного. На тій пресконференції витримувати дистанцію в метр було неможливо - надто багато журналістів прийшли послухати канцлерку.

Але правління Bundespressekonferenz зауваження канцлерки врахувало. Кореспондент DW і інші члени спілки журналістів отримали напередодні електронного листа, в якому міститься переконливе прохання до представників ЗМІ надалі не сідати в залі дуже близько одне до одного, залишати між сусідами по одному вільному місцю ліворуч і праворуч, а також в ряду перед собою.

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Повноваження райздороввідділу і міністра охорони здоров'я

У Німеччині тим часом зростає невдоволення діями центральної влади, багато хто вважає їх недостатньо рішучими. Це стосується і Анґели Меркель. Багато хто дорікає їй в тому, що вона занадто пізно висловилася на тему коронавірусу і не взяла заходи протидії епідемії під особистий контроль. "Я радий, що Анґела Меркель нарешті виринула", - їдко прокоментував її пресконференцію в середу правлячий бургомістр Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller). Але звучать думки і в підтримку дій Меркель.

Критикують у Німеччині й принципи німецького федералізму, яких суворо дотримуються. Згідно з цими принципами, питання охорони здоров'я відносяться до повноважень місцевої влади. "Від будь-якого керівника райздороввідділу залежить більше, ніж від федерального міністра охорони здоров'я", - пожартував у зв'язку з цим керуючий справами фракції СДПН Карстен Шнайдер (Carsten Schneider). Але це, додав він, тема на майбутнє.

У Берліні закриваються клуби і театри, скасовуються турніри

У Берліні, який має статус однієї з 16 федеральних земель, епідеміологічна ситуація залишається порівняно благополучною. 12 березня в місті було трохи більше сотні зареєстрованих випадків зараження вірусом SARS-CoV-2, тобто, в рази менше, ніж, наприклад, у Північному Рейні-Вестфалії, Баварії чи Баден-Вюртемберзі. І правлячий бургомістр Берліна досить довго не наважувався повторювати приклад інших федеральних земель, які заборонили проведення заходів з числом учасників більше 1000 осіб.

Одна з будівель Технічного університету в Берліні

Одна з будівель Технічного університету в Берліні

Проте за останню добу в Берліні ухвалили низку рішень. Закрито великі зали державних театрів і опер. Відкладено початок літнього семестру в берлінських університетах. А Технічний університет до того ж закрив на невизначений час всі свої бібліотеки і читальні зали, обладнані публічними комп'ютерами.

Один за одним закриваються популярні столичні клуби. Першим став клуб Trompete в берлінському районі Тіргартен, де від одного інфікованого відвідувача заразилися відразу 16 чоловік. Закрилися також клуб Acud і всесвітньо відомий нічний Техноклуб Berghain, що зайняв свого часу перше місце в списку "Ста кращих клубів світу" за версією англійського журналу DJmag.

Після гострих суперечок правління одного з провідних у Берліні клубів спортивних танців - TSZ Blau Gold Berlin - скасувало запланований на 14 березня великий турнір для всіх класів і вікових категорій дітей, юніорів та молоді, на який зазвичай з'їжджаються учасники з усієї Німеччини.

Роздолля для "зайців" у Берліні

До своєрідних захисних заходів вдалися берлінські підприємства громадського транспорту (Berliner Verkehrsbetriebe, BVG). Водіям автобусів з цього четверга заборонили відкривати на зупинках передні двері, через які мають заходити нові пасажири, пред'являючи водієві проїзний квиток або купуючи у нього одноразовий.

Передні двері берлінських автобусів тепер залишаються закритими

Передні двері берлінських автобусів тепер залишаються закритими

Щоб не заразитися коронавірусом, водії тепер квитки не продають, від пасажирського салону вони навіть відокремлені червоно-білою стрічкою. Таким чином перевірка на наявність квитків при посадці в автобус практично відсутня, що багато містян сприйняли як запрошення їздити "зайцями". Представник BVG Петра Нелькен (Petra Nelken) навіть вирішила в цій ситуації через столичні ЗМІ нагадати берлінцям, що плату за проїзд в громадському транспорті ніхто не скасовував, а квитки можна купити не тільки у водія автобуса.

Концерт у порожньому залі, ток-шоу без публіки

Британський музикант, автор пісень і поп-співак Джеймс Блант виступав у середу ввечері в гамбурзькій Ельбській філармонії перед порожнім залом. Скасовувати концерт було пізно, тому Блант співав у камеру, а трансляція велась через інтернет.

Кілька популярних на німецькому телебаченні програм - політична дискусія "Anne Will", спортивна передача "Das Aktuelle Sportstudio", ток-шоу "NDR Talk Show" і деякі інші ТВ-формати - вирішено записувати без публіки.

У Фрайбурзі довелося перервати судовий процес у справі про групове зґвалтування 18-річної дівчини на дискотеці. Один з учасників процесу не може бути присутнім у залі суду, оскільки посаджений під домашній карантин після позитивного результату аналізу на коронавірус.

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