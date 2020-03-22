Коронавірус у Німеччині: понад 24 тисячі випадків, понад 90 осіб померло

У Німеччині станом на другу половину дня неділі, 22 березня, підтверджено понад 24,1 тисячі випадків інфікування коронавірусом Sars-CoV-2. Такий результат підрахунків, проведених агентством новин dpa, що спирається на офіційні повідомлення окремих федеральних земель.

Поки що найбільша кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом спостерігається в землі Північний Рейн - Вестфалія - понад 7,3 тисячі випадків. Далі йдуть Баварія з більш ніж 4,4 тисячі випадків та Баден-Вюртемберг з понад 3,8 тисячі випадків.

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Крім того, натепер від наслідків коронавірусної інфекції в Німеччині померло понад 90 осіб. Крім того,за даними Інституту Роберта Коха, ще двоє інфікованих Sars-CoV-2 німців померли під час поїздки в Єгипет.

У світі вже понад 300 тисяч випадків

Кількість випадків інфікування коронавірусом продовжує зростати також і у всьому світі. Згідно з власними підрахунками американського Університету Джона Гопкінса, що так само спирається на офіційні повідомлення різних країн, у світі вже зафіксовано понад 316 тисяч випадків цього захворювання.

Нині найгірша ситуація щодо темпів поширення коронавірусу спостерігається в Італії - понад 53,5 тисячі випадків і 4,8 тисячі померлих від наслідків хвороби. Далі йде Іспанія з більш ніж 28,5 тисячі підтверджених випадків і понад 1,7 тисячі померлих. На третьому місці США з майже 27 тисячами випадків. Також більше 21 тисячі інфікованих коронавірусом налічується в Ірані.

У Китаї, де вперше було виявлено коронавірус, зафіксовано 81,3 тисячі випадків хвороби. Утім, на сьогоднішній день понад 59,4 тисячі інфікованих в Китаї уже одужало. Загалом у світі одужало понад 93 тисячі пацієнтів