Коронавірус у Німеччині: понад 24 тисячі випадків, понад 90 осіб померло
Найбільша кількість заражень припадає на три федеральні землі - Північний Рейн - Вестфалія, Баварія та Баден-Вюртемберг. У світі вже понад 300 тисяч випадків зараження Sars-CoV-2.
Коронавірус забрав життя вже понад 90 жителів ФРН
У Німеччині станом на другу половину дня неділі, 22 березня, підтверджено понад 24,1 тисячі випадків інфікування коронавірусом Sars-CoV-2. Такий результат підрахунків, проведених агентством новин dpa, що спирається на офіційні повідомлення окремих федеральних земель.
Поки що найбільша кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом спостерігається в землі Північний Рейн - Вестфалія - понад 7,3 тисячі випадків. Далі йдуть Баварія з більш ніж 4,4 тисячі випадків та Баден-Вюртемберг з понад 3,8 тисячі випадків.
Крім того, натепер від наслідків коронавірусної інфекції в Німеччині померло понад 90 осіб. Крім того,за даними Інституту Роберта Коха, ще двоє інфікованих Sars-CoV-2 німців померли під час поїздки в Єгипет.
У світі вже понад 300 тисяч випадків
Кількість випадків інфікування коронавірусом продовжує зростати також і у всьому світі. Згідно з власними підрахунками американського Університету Джона Гопкінса, що так само спирається на офіційні повідомлення різних країн, у світі вже зафіксовано понад 316 тисяч випадків цього захворювання.
Нині найгірша ситуація щодо темпів поширення коронавірусу спостерігається в Італії - понад 53,5 тисячі випадків і 4,8 тисячі померлих від наслідків хвороби. Далі йде Іспанія з більш ніж 28,5 тисячі підтверджених випадків і понад 1,7 тисячі померлих. На третьому місці США з майже 27 тисячами випадків. Також більше 21 тисячі інфікованих коронавірусом налічується в Ірані.
У Китаї, де вперше було виявлено коронавірус, зафіксовано 81,3 тисячі випадків хвороби. Утім, на сьогоднішній день понад 59,4 тисячі інфікованих в Китаї уже одужало. Загалом у світі одужало понад 93 тисячі пацієнтів
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Заражені дверні ручки
Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Обережно в їдальні!
Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Чи варто боятися імпортних товарів?
Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Посилка з вірусами
Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Що робити з домашніми улюбленцями?
Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Невже й городина небезпечна?
Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Морозу вірус не боїться
Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Тримайтеся осторонь дичини!
У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.