Коронавірус у Німеччині: найбільша добова кількість випадків за три місяці

У Німеччині знову зростає кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом. Як повідомив у середу, 12 серпня, профільний у ФРН Інститут імені Роберта Коха (ІРК), місцеві управління охорони здоров'я повідомили інституту про 1226 зафіксованих нових випадків упродовж останньої доби. Це - найвищий показник з 9 травня, коли було підтверджено 1251 новий випадок зараження.

Інститут звертає увагу на те, що суттєво зменшилося частка округів, у яких не фіксували нових заражень. "Ця тенденція викликає занепокоєння, - наголосили в ІРК, цитує інформагенція dpa. - Подальшого загострення ситуації необхідно обов'язково уникнути". Досить високий приріст інфікованих спостерігається у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Гамбург.

Читайте також: Як у Німеччині намагаються завадити другій хвилі коронавірусу

В якості причини зростання кількості випадків керівник інституту Лотар Вілер (Lothar Wieler) назвав халатне ставлення людей до дотримання правил гігієни та дистанціювання.

Як вказує ІРК у своєму звіті, з відкриттям кордонів суттєво зросла частка випадків зараження, завезених з інших держав. За тиждень з 3 по 9 серпня вона становила 31 відсоток. За останніх чотири тижні у разі зараження за кордоном в якості держав, де ймовірно відбулося інфікування, називалися країни Західних Балкан, а також Туреччина, Болгарія, Румунія, Польща та Іспанія.

За час пандемії COVID-19 найбільше нових випадків зараження у Німеччині фіксували наприкінці березня та на початку квітня, коли в окремі дні цей показник наближався до семи тисяч. З кінця липня знову спостерігається тенденція до зростання добового числа випадків.

Читайте також: Німеччина запровадила обов'язкове тестування подорожніх на коронавірус

Від початку епідемії, за даними ІРК, в Німеччині зафіксували 218519 випадків зараження коронавірусом, померли 9207 людей, в яких підтвердили зараження, одужали 198800 пацієнтів. Серед померлих, в яких підтвердили інфікування, 55 відсотків становили чоловіки, середній вік померлих - 81 рік. Відомо про три смерті пацієнтів з коронавірусом у віці до 20 років. Усі троє раніше мали інші захворювання.