Коронавірус: у Німеччині зростає кількість заражень

За добу в Німеччині було зафіксовано 4516 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це в п'ятницю, 9 жовтня, вранці повідомили в німецькому Інституті імені Роберта Коха (RKI).

Це найвищий показник нових заражень протягом доби з початку квітня цього року, коли епідемія COVID-19 досягла у ФРН свого піку. Для порівняння, напередодні RKI повідомляв про 4058 виявлених випадків інфікування коронавірусом.

Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, загалом з початку епідемії діагноз COVID-19 в Німеччині поставили 314 660 особам. З них близько 271 800 інфікованих успішно перенесли цю хворобу. Померли 9589 пацієнтів, 11 з них - протягом минулої доби.

На піку епідемії наприкінці березня та початку квітня у Німеччині фіксували понад шість тисяч нових інфікувань коронавірусом щодня. З квітня ця цифра почала стрімко знижуватися. Але вже у липні денна кількість нових випадків COVID-19 почала знову повільно зростати.

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Через зростання кількості інфікованих канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) проведе 9 жовтня відеоконференцію з представниками 11 найбільших німецьких міст, де ситуація є особливо загрозливою.

Тим часом у німецькій столиці з суботи, 10 жовтня, запроваджуються нічні карантинні обмеження. Ресторани, бари та заклади торгівлі (за винятком аптек та АЗС, де, однак, не можна буде купити алкоголь) мають бути зачинені з 23:00 до 6:00. У цей час на вулиці просто неба можуть перебувати разом щонайбільше п'ятеро осіб з двох домогосподарств. У приміщеннях вечірки можуть проводити групи до 10 осіб. В усіх офісних та адміністративних будівлях діятиме загальний масковий режим.

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