 Коронавірус у Німеччині: вперше понад 30 тисяч випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус у Німеччині: вперше понад 30 тисяч випадків за добу

Вперше від початку пандемії COVID-19 у Німеччині зафіксували добовий приріст заражень понад 30 тисяч. 813 людей, у яких виявили коронавірус, померли протягом минулої доби.

У Німеччині вперше кількість нових заражень коронавірусом за добу перевищила 30 тисяч (на фото - Дрезден)

У Німеччині вперше від початку пандемії COVID-19 за добу зареєстровано понад 30 тисяч випадків заражень коронавірусом. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), оприлюдненими у п'ятницю, 18 грудня, протягом минудої доби зареєстровано 33777 нових інфікованих коронавірусом.

В RKI наголосили, що це число містить і 3,5 тисячі випадків з федеральної землі Баден-Вюрттемберг, які були зафіксовані напередодні, але з технічних причин не були передані в RKI. Тож "чисте число" добового приросту нових заражень становить 30277, наголосили в RKI. Загалом станом на 18 грудня від початку пандемії в Німеччині зареєстровано 1,4 мільйона заражень коронавірусом.

Читайте також: Коронавірус і концерти: що дізнались німецькі науковці про ризик зараження

Що стосується числа летальних випадків, то протягом минулої доби в Німеччині їх зареєстровано 813. Раніше тільки один раз число смертей тих, у кого був виявлений коронавірус, перевищувало цей показник - 16 грудня повідомлялось про 952 летальних випадки. Загалом станом на 18 грудня у Німеччині померли 24,9 тисячі людей, у яких був виявлений коронавірус. 

Нагадаємо, тиждень тому в Німеччині був встановлений рекорд добового приросту числа заражень коронавірусом: 11 грудня повідомлялось про 29875 нових випадків. Тож нині показник приросту кількості заражень за тиждень на 100 тисяч населення підвищився, становить 184,8 і є найвищим від початку пандемії COVID-19.

Як повідомлялось, з 16 грудня в Німеччині діє "жорсткий" локдаун, який попередньо триватиме до 10 січня 2021 року. У цей період закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Обслуговування здійснюється в аптеках, банках, АЗС, однак не працюють перукарні, салони краси та інші схожі підприємства сфери послуг. Театри, музеї, фітнес-клуби та басейни залишаються зачиненими з 2 листопада, коли запровадили "м'який" локдаун.  

Дивитись відео 06:28

Чому в Європі на Різдво і Новий рік локдаун, а в Україні - ні (15.12.2020)

Також за темою

Karikatur | Sergey Elkin | Lockdown Deutschland

Очима карикатуриста: Коронавірус капут! У Німеччині почав діяти "жорсткий" локдаун 16.12.2020

У Німеччині набув чинності "жорсткий" локдаун, який діятиме щонайменше до 10 січня. Канцлерка ФРН Анґела Меркель - прихильниця рішучих дій у боротьбі з пандемією COVID-19. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.

Weihnachten Coronavirus

Польща з 28 грудня запроваджує тритижневий локдаун 17.12.2020

У Польщі на додаток до ресторанів, шкіл та фітнес-центрів закриють також торговельні центри та гірськолижні курорти. В новорічну ніч у країні діятиме комендантська година.

Deutschland I Coronavirus - Einkaufen vor dem Lockdown

Європа "зачинилась" на свята: де найсуворіші локдауни (відео) 15.12.2020

Як святкуватимуть Різдво та Новий рік Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди в умовах жорсткого локдауну через коронавірус? І чому в Україні локдаун обіцяють лише після свят?

Реклама

Докладно

З 16 січня 2021 року всі без винятку заклади, що надають послуги чи продають товари, мають перейти на українську

Закон про мову: чи готова сфера послуг говорити українською?

Сфера послуг в Україні вже за місяць має заговорити державною мовою. Чи готові магазини повністю перейти на українську?  

Google звинувачують в монополії на ринку пошуку в інтернеті

38 американських штатів подали черговий позов проти Google

Інтернет-гіганта обвинувачують в монополії на ринку онлайн-пошуку, що шкодить споживачам і рекламодавцям.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  