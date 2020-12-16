Коронавірус у Німеччині: вперше понад 30 тисяч випадків за добу

У Німеччині вперше від початку пандемії COVID-19 за добу зареєстровано понад 30 тисяч випадків заражень коронавірусом. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), оприлюдненими у п'ятницю, 18 грудня, протягом минудої доби зареєстровано 33777 нових інфікованих коронавірусом.

В RKI наголосили, що це число містить і 3,5 тисячі випадків з федеральної землі Баден-Вюрттемберг, які були зафіксовані напередодні, але з технічних причин не були передані в RKI. Тож "чисте число" добового приросту нових заражень становить 30277, наголосили в RKI. Загалом станом на 18 грудня від початку пандемії в Німеччині зареєстровано 1,4 мільйона заражень коронавірусом.

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Що стосується числа летальних випадків, то протягом минулої доби в Німеччині їх зареєстровано 813. Раніше тільки один раз число смертей тих, у кого був виявлений коронавірус, перевищувало цей показник - 16 грудня повідомлялось про 952 летальних випадки. Загалом станом на 18 грудня у Німеччині померли 24,9 тисячі людей, у яких був виявлений коронавірус.

Нагадаємо, тиждень тому в Німеччині був встановлений рекорд добового приросту числа заражень коронавірусом: 11 грудня повідомлялось про 29875 нових випадків. Тож нині показник приросту кількості заражень за тиждень на 100 тисяч населення підвищився, становить 184,8 і є найвищим від початку пандемії COVID-19.

Як повідомлялось, з 16 грудня в Німеччині діє "жорсткий" локдаун, який попередньо триватиме до 10 січня 2021 року. У цей період закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Обслуговування здійснюється в аптеках, банках, АЗС, однак не працюють перукарні, салони краси та інші схожі підприємства сфери послуг. Театри, музеї, фітнес-клуби та басейни залишаються зачиненими з 2 листопада, коли запровадили "м'який" локдаун.