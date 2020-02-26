Коронавірус у Німеччині виявили у 117 людей

Станом на ранок неділі, 1 березня, у Німеччині, за даними інституту імені Роберта Коха, офіційно підтверджено 117 випадків інфікування коронавірусом Sars-CoV-2, передає агенція новин dpa.

Згідно з останніми даними, найбільше випадків зараження було зафіксовано у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія - 66 інфікованих. У Баварії за весь час спалаху захворювання зареєстрували 19 заражених, а в Баден-Вюртемберзі - 15 осіб.

Водночас поки що офіційно не зафіксували жодного інфікування коронавірусом у Саарі та низці інших федеральних земель. Також у столиці Німеччини, Берліні, поки що не повідомляється про зараження вірусом.

Як повідомлялося, влада Південної Кореї оголосила про найвищий рівень небезпеки в боротьбі з коронавірусом. Уряд вживатиме всіх необхідних заходів для стримування епідемії. Станом на ранок 1 березня у Південній Кореї зафіксували 376 нових випадків зараження коронавірусом. Всього у країні ним інфікувалися понад 3500 людей. Водночас уряд Китаю повідомив про 573 нові випадки зараження. Всього, за даними Пекіна, в країні за час епідемії нарахували майже 80 тисяч інфікованих.

Загалом у світі нині підтверджено понад 86 тисяч випадків інфікування коронавірусом, а внаслідок хвороби COVID-19, яку він спричиняє, померли понад 2,9 тисячі людей.