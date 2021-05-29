Коронавірус: у Нідерландах відкрили кінотеатри, музеї та ресторани

У Нідерландах у суботу, 5 червня, почали діяти нові послаблення обмежень, запроваджених через епідемію COVID-19 . Відтепер у країні знову запрацювали культурні заклади, а саме - кінотеатри, музеї і театри.

Водночас ресторанам тепер дозволено приймати гостей в закритих приміщеннях, а не лише на терасах на вулиці. Крім того, час їхньої роботи продовжено на дві години до 22:00.

При цьому все ще діють обмеження на кількість гостей у всіх цих закладах. Усі квитки швидко розкупили, а більшість столиків у ресторанах і кафе забронювали, пишуть місцеві ЗМІ. Також почали діяти послаблення для занять спортом.

Раніше в Нідерландах вже скасували нічну комендантську годину та дозволили відкритися магазинам, фітнес-студіям та зоопаркам. Також вже дозволена робота осіб, які працюють у сфері сексбізнесу.

Як повідомлялося, в середині грудня у Нідерландах запровадили жорсткий локдаун, який потім поетапно послаблювали.

Протягом останніх трьох тижнів у країні зменшується кількість нових інфікувань та госпіталізацій. Майже половина населення вже отримала принаймні першу дозу щеплення від коронавірусу, а близько 20 відсотків вже повністю вакциновані.

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