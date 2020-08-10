Коронавірус: у Новій Зеландії після 102 днів без заражень - чотири випадки

У Новій Зеландії після 102 днів, коли всередині країни не фіксувалися інфікування коронавірусом, у вівторок, 11 серпня, було зареєстровано відразу чотири випадки зараження. Всі інфіковані - члени однієї родини, що проживає в найбільшому місті країни Окленді. За словами прем'єр-міністерки Нової Зеландії Джасінди Ардерн, поки що невідомо, де вони заразилися.

Через цей спалах міська влада оголосила триденний локдаун: будуть закриті більшість шкіл, кав'ярні та ресторани. Жителів Окленда закликали залишатися вдома, а людей, які тимчасово перебували в місті, - виїхати до місць постійного проживання. На решті території країни заборонені масові зібрання, в яких беруть участь понад сто людей.

Нова Зеландія успішно стримала поширення коронавірусу, запровадивши в березні надзвичайно жорсткі обмеження. У червні країна оголосила себе вільною від коронавірусу. Від початку пандемії в Новій Зеландії було зафіксовано 1570 випадків зараження коронавірусом, 22 особи померло від викликаного вірусом захворювання COVID-19.