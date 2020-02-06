Коронавірус: у КНР спростували новину про смерть лікаря, який першим забив на сполох

Китайські ЗМІ у четвер, 6 лютого, повідомили про смерть лікаря-офтальмолога Лі Венліяна від коронавірусу. Він був одним із перших, хто почав бити на сполох та попереджати колег-лікарів про небезпеку. Утім, згодом китайське видання Global Times, яке спочатку також написало про смерть Лі Венліяна, спростувало цю інформацію.

У лікарні, де перебуває Лі Венліян, розповіли, що він живий і перебуває у критичному стані у відділі інтенсивної терапії. Як пише Global Times, серце лікаря перестало битися близько 21:30 за місцевим часом, але потім його вдалося реанімувати за допомогою медичного обладнання.

Лі Венліян і ще семеро отримали попередження від поліції

На початку січня Лі Венліян написав у груповий чат своїм колегам про карантин у відділенні невідкладної допомоги своєї лікарні через захворювання пацієнтів, він закликав своїх колег бути обережнішими.

Після того, як він відправив це повідомлення у китайській соцмережі, до лікаря прийшли поліцейські. Вони змусили лікаря та ще сімох осіб підписати заяву із зобов'язанням більше не розповсюджувати інформацію про коронавірус.

Тоді інфекція коронавірусу почала поширюватися і набирати оберти, а китайська влада намагалась це приховати, пише видання New York Times. Відповідно, через брак знань про коронавірус, зокрема про те, що він передається від людини до людини, у перші кілька тижнів ним заразилися багато лікарів та медсестер.

Нагадаємо, коронавірус, що був вперше зафіксований в 11-мільйонному місті Ухань, швидко поширився Китаєм. Для боротьби з поширенням захворювання влада КНР вдалася до небачених раніше заходів безпеки. Ці заходи істотно позначилися й на економіці Китаю та сусідніх азійських держав. Крім КНР, коронавірус виявлено також у більш ніж двох десятках країн. Згідно з актуальною статисткою, кількість загиблих у Китаї зросла до 563 осіб. А сукупна кількість офіційно підтверджених у Китаї інфікованих становить тепер понад 28 тисяч людей.

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