 Коронавірус у Китаї: 81 людина загинула, 2750 інфіковано | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2020

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Новини

Коронавірус у Китаї: 81 людина загинула, 2750 інфіковано

За останню добу кількість інфікованих новим коронавірусом у Китаї зросла на 30 відсотків і склала 2744 осіб. 81 людина вже загинула від недуги.

Кількість загиблих від нового коронавірусу у Китаї зросла до 81 особи

Кількість загиблих від нового коронавірусу у Китаї зросла до 81 особи

Вже 81 особа загинула у Китаї внаслідок зараження новим коронавірусом 2019-nCoV, а кількість підтверджених китайською владою випадків інфікування за останню добу зросла майже на третину - до 2750 осіб. Про це у понеділок, 27 січня, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Згідно з повідомленням, більше половини випадків інфікування припадають на провінцію Хубей, столиця якої, місто Ухань, вважається місцем, де відбувся перший випадок зараження людей від тварин та звідки вірус почав розповсюджуватися по світу. Минулої доби повідомлялося, що лише один смертельний випадок через захворювання коронавірусом стався за межами провінції Хубей. Якою є кількість загиблих в інших провінціях Китаю нині, наразі невідомо.

Китай бореться з вірусом

Міністерство фінансів Китаю та Національний комітет з охорони здоров'я повідомили у понеділок, 27 січня, про виділення 60,33 мільярда юанів на заходи з боротьби із розповсюдженням вірусу. Ця сума відповідає 8,74 мільярда доларів США, пише Reuters.

Раніше для стримування вірусу китайська влада припинила міжміські сполучення із багатьма містами провінції, а в Ухані пересування транспортом заборонене навіть у центрі міста.

Влада Китаю збільшує витрати на боротьбу із розповсюдженням коронавірусу 2019-nCoV

Влада Китаю збільшує витрати на боротьбу із розповсюдженням коронавірусу 2019-nCoV

Також було ухвалене рішення подовжити вихідні, пов'язані із Новим роком за місячним календарем, який є національним святом у Китаї. По всій країні були закриті туристичні об'єкти та розважальні заклади, а велика кількість підприємств не працювали чи наказали своїм співробітникам працювати з дому.

Жодних смертей від коронавірусу за межами Китаю

Тим часом повідомлення про фіксацію випадків інфікування новим коронавірусом 2019-nCoV множаться з різних країн світу. Наразі відомо про заражених у Гонконзі, Китаї, Тайвані, Канаді, Австралії, США, Франції, Японії, Малайзії, Непалі, Сінгапурі, Південній Кореї та В'єтнамі. Водночас, про смертельні випадки, пов'язані із недугою, з-за меж Китаю поки не повідомлялось.

Три випадки підозри на захворювання коронавірусом в Україні, згідно з інформацією міністерства охорони здоров'я країни, не підтвердилися. Як повідомлялося раніше, з неділі, 26 січня, пасажири прямих авіарейсів, що прибувають до київського аеропорту Бориспіль з Китаю, проходять температурний скринінг.

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