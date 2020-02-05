Коронавірус у Китаї призвів до смерті понад 560 людей

Кількість загиблих від ускладнень, викликаних коронавірусом 2019-nCoV у Китаї зростає і надалі. Станом на ранок четверга, 6 лютого, було підтверджено 73 нових летальних випадки, про що офіційно повідомили органи охорони здоров'я в Пекіні. Згідно з актуальною статисткою, кількість загиблих у Китаї зросла до 563 осіб, передає агенція новин dpa.

Як повідомлялося, досі за межами материкового Китаю було підтверджено дві смерті інфікованих коронавірусом - на Філіппінах та в Гонконзі. Загалом хвороба забрала життя вже 565 людей.

Так само різко зросло й число підтверджених нових випадків небезпечного захворювання. Протягом доби лікарі виявили 3694 нових випадків інфікування. Тож сукупна кількість офіційно підтверджених у Китаї інфікованих становить тепер 28018. Крім того, повідомляється ще про понад 24 000 підозрілих випадків.

Щоб впоратися з ситуацію, влада китайського мегаполісу Ухань, де було вперше виявлено цей вірус, переобладнує під тимчасові шпиталі або центри прийому для хворих дедалі більше закладів. Приміром, один з виставкових центрів переобладнали під такий центр на 1,6 тисячі ліжок. Цей заклад уже прийняв перших пацієнтів.

Загалом у місті Ухань зафіксовано вже 10100 випадків коронавірусу. Натомість 28 лікарень та клінік, що обслуговують хворих, розраховані тільки на 8250 ліжок, тож влада міста планує переобладнати під тимчасові шпиталі низку готелів, спортивних комплексів, шкіл та інших закладів, передає dpa з посиланням на офіційні китайські ЗМІ.

Нові випадки хвороби на круїзному лайнері в Японії

Тим часом на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який відправили на карантин у Японії через підтвердження коронавірусу, так само виявлено нові випадки захворювання. Згідно з даними міністерства охорони здоров'я Японії, за останню добу лікарі виявили цю інфекцію ще в 10 пасажирів. Тож тепер число випадків інфікування коронавірусом на цьому судні зросло до 20.

Нагадаємо, днями лайнер Diamond Princess, на борту якого перебувають 2500 туристів та 1000 членів екіпажу, помістили на карантин в порту Йокогами в Японії. Це зробили, бо раніше лікарі виявили коронавірус у 80-річного чоловіка, який кілька днів тому зійшов з борту корабля в Гонконзі.

Напередодні повідомлялося, що 25 членів екіпажу судна є українцями. Поки не повідомлялося, чи є українці серед інфікованих.

Сам лайнер перебуватиме на карантині ще два тижні, кажуть японські чиновники. Щодо Японії, то в цій азійській країні підтверджено вже 45 випадків небезпечного захворювання.

Через коронавірус на карантин напередодні відправили й круїзний лайнер у Гонконзі. На борту цього судна перебуває понад 1,8 тисячі пасажирів та 1,8 тисячі членів екіпажу. Інфекцію було виявлено в трьох членів екіпажу судна.

Нагадаємо, хвороба, вперше зафіксована в 11-мільйонному місті Ухань, швидко поширилася Китаєм. Для боротьби з поширенням захворювання влада КНР вдалася до небачених раніше заходів безпеки. Ці заходи істотно позначилися й на економіці Китаю та сусідніх азійських держав. Крім КНР, коронавірус виявлено також у більш ніж двох десятках країн.