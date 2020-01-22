 Коронавірус у Китаї: кількість загиблих зростає, ізольовано десять міст | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2020

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Новини

Коронавірус у Китаї: кількість загиблих зростає, ізольовано десять міст

Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до щонайменше 26 осіб. Щоб зупинити поширення хвороби, в країні ізолювали ще кілька міст.

Співробітник метро перевіряє температуру пасажирки в Ухані

Співробітник метро перевіряє температуру пасажирки в Ухані

У Китаї в п'ятницю, 24 жовтня, через коронавірус ізолювали вже десяте місто у районі поширення захворювання. Тепер там не мають транспортного сполучення із зовнішнім світом приблизно 33 мільйони осіб. Тим часом число загиблих від коронавірусу сягнуло 26 осіб, а інфікованих ним - 830, повідомляє державний комітет з питань охорони здоров'я КНР.

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У ВООЗ поки не бачать достатніх підстав для оголошення "надзвичайної ситуації" через коронавірус у Китаї. Експерти організації продовжать вивчати стан справ 23 січня. (22.01.2020)

Медики з Гонконгу встановили, що медикамент проти раку діє також проти низки вірусів, таких як грип, SARS, близькосхідний респіраторний синдром та Зіка. Утім, діюча речовина може мати також складні побічні ефекти. (17.01.2019)

Вірус, який було виявлено в 11-мільйонному місті Ухань, викликає важку пневмонію. За даними науковців, він схожий на вірус SARS, який теж з'явився в Китаї та призвів до загибелі в 2002-2003 роках близько тисячі осіб в різних країнах світу. Випадки захворювання на новий коронавірус вже зафіксовані у В'єтнамі, Саудівській Аравії, Таїланді, Сінгапурі, Японії, Південній Кореї, на Тайвані і в США.

Нагадаємо, що напередодні комітет з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) не знайшов підстав оголошувати "надзвичайну ситуацію" на міжнародному рівні через коронавірус. Для цього "поки рано", заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, оскльки кількість зафіксованих випадків у інших країнах є незначною. Також він висловив сподівання, що оголошена ізоляція китайських міст не буде тривалою.

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