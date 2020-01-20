 Коронавірус у Китаї: в Ухані за 14 днів мають звести ще одну лікарню | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2020

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Новини

Коронавірус у Китаї: в Ухані за 14 днів мають звести ще одну лікарню

В Ухані упродовж 14 днів мають збудувати другу лікарню через стрімке поширення коронавірусу. У ній зможуть розмістити 1300 пацієнтів. Будівництво першого спеціального закладу мають закінчити 3 лютого.

Будівництво першої лікарні для інфікованих коронавірусом у передмісті Уханю

Будівництво першої лікарні для інфікованих коронавірусом у передмісті Уханю

Китайський уряд планує збудувати в Ухані другу лікарню для інфікованих коронавірусом. Про це в суботу, 25 січня, повідомило китайське державне видання People's Daily, на яке посилається агенція новин AFP. Другу лікарню планують звести за 14 днів. Вона буде розрахована на 1300 пацієгтів.

Раніше вже почалося будівництво першої лікарні для інфікованих коронавірусом у передмісті Уханю. Її мають ввести в експлуатацію 3 лютого. Планується, що у лікарні зможуть розмістити тисячу пацієнтів.

Глава КНР Сі Цзіньпін провів 25 січня екстрене засідання політбюро центрального комітету Компартії Китаю. Він заявив, що його країна зіткнулася із "загрозливою ситуацією" з огляду на "прискорене поширення" нового вірусу. Сі також наголосив на відповідальності керівництва країни за приборкання епідемії. На засіданні було підкреслено, що всю інформацію стосовно хвороби необхідно оприлюднювати "своєчасно, коректно та прозоро".

Раніше повідомлялося, що посилені заходи китайської влади, спрямовані на "захист населення" від коронавірусу, охопили близько одного мільярда людей. Вже у 18 містах у провінції Хубей майже повністю закрите транспортне сполучення із зовнішнім світом. Таким чином, під карантином опинилися близько 56 мільйонів людей.

Кількість жертв коронавірусу зростає

За даними влади Китаю, кількість інфікованих пневмонією, спричиненою новим коронавірусом, в країні становм на вечір 25 січня сягнула 1372 осіб. При цьому кількість загиблих від недуги зросла до 41 людини. Низка країн, зокрема, Франція і США збираються евакуювати своїх громадян з Уханю.

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Китайці за тиждень збудують лікарню для заражених коронавірусом (24.01.2020)

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Китайці за тиждень збудують лікарню для заражених коронавірусом (24.01.2020)  

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