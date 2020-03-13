Коронавірус: уряд ФРН має 500 мільярдів євро на підтримку економіки

Німецький державний банк розвитку (KfW) має близько 500 мільярдів євро для підтримки економіки ФРН у подоланні наслідків пандемії коронавірусу. Про це міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив у п'ятницю, 13 березня.

"Доступними є близько половини трильйона євро", - зазначив Альтмаєр на пресконференції, присвяченій боротьбі із економічними наслідками пандемії коронавірусу.

Допомога бізнесу у Німеччині без обмежень

Міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) додав, що фінансова підтримка для німецьких компаній не матиме обмежень. "Немає верхньої межі для кредитів, які пропонуватиме KfW, це найголовніше повідомлення", - сказав міністр.

Також Шольц зазначив, що податкові пільги включно з відстрочками у сплаті податків будуть надані німецьким компаніям, хоча це може обійтися бюджету країни у мільярди євро.

Німецька Lufthansa сильно постраждала від наслідків епідемії коронавірусу

Допомога авіалініям через коронавірус

У понеділок, 16 березня, німецькі урядовці зустрінуться з представниками авіакомпаній та профспілок, аби обговорити вплив пандемії коронавірусу на можливу допомогу з підтримки ліквідності цього бізнесу.

Акції європейських авіакомпаній пережили стрімке падіння у четвер, 12 березня. Тоді вартість Air France-KLM знизилися у ціні на 15 відсотків та сягнула найнижчої позначки з серпня 2012 року. Акції німецького авіаперевізника Lufthansa та британського British Airways разом стали дешевшими на 9,5 відсотка.

На падіння вартості авіаперевізників вплинула не лише пандемія коронавірусу, але й оголошення американським президентом Дональдом Трампом заборони на подорожі до США з Шенгенської зони.

"На авіалінії сильно вплинули наслідки коронавірусу. А заборона на в'їзд до США вдарила по Lufthansa особливо сильно", - заявив у четвер, 13 березня, Томас Яжомбек (Thomas Jarzombek), уповноважений німецького уряду з питань авіакосмічної галузі. За його словами, кредити KfW будуть доступними і для уражених наслідками пандемії німецьких авіаперевізників.