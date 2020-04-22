Коронавірус: уряд України продовжив карантин до 11 травня

Український уряд вирішив продовжити пов'язаний із протидією епідемії COVID-19 карантин до 11 травня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у середу, 22 квітня.

"Продовжуватимемо карантин до цієї дати", - сказав він. Водночас, за його словами, після 11 травня, уряд може пом'якшити низку обмежувальних заходів.

Відкриття парків та скверів

"Якщо ситуація сприятиме, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків і скверів, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частини об'єктів побутових послуг і можливо інші пом'якшувальні заходи", - цитує Шмигаля агентство "Інтерфакс-Україна".

Водночас, за його словами, до 11 травня потрібно виконати низку важливих завдань. "По-перше, збільшити кількість тестувань на коронавірус", - зазначив прем'єр-міністр України.

Також, як додав очільник українського уряду, потрібно поліпшити забезпечення лікарень і медичних працівників засобами індивідуального захисту та розробити нові правила роботи об'єктів обслуговування населення.

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6592 інфікованих коронавірусом в Україні

Відповідно до даних Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства хорони здоров'я України, станом на ранок середи, 22 квітня, в країні було зафіксовано 467 нових випадків хвороби COVID-19, а загальна кількість інфікованих коронавірусом сягнула 6592.

При цьому загальна кількість жертв хвороби в Україні наразі склала 174 особи, більшість з них - люди старші 50 років. Також з початку епідемії COVID-19 в країні одужали 424 людини, зокрема 27 дітей.

Обмежувальні заходи в Україні з метою протидії поширенню епідемії COVID-19 було запроваджено з 12 березня.

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