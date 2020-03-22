Коронавірус: уряд України запровадив режим надзвичайної ситуації до 24 квітня

Кабінет міністрів України вирішив запровадити режим надзвичайної ситуації на території всієї країни через епідемію викликаної коронавірусом хвороби COVID-19, заявив на засіданні уряду у середу, 25 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Ми продовжуємо карантин і вводимо надзвичайну ситуацію в державі Україні на всій території на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року", - сказав він і додав, що за потреби ці заходи можуть бути подовжені.

На своєму засіданні уряд вирішив призначити керівником з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Досі режим надзвичайної ситуації було запроваджено лише у низці областей та Києві.

Проєкт рішення розробило МВС

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков представляв проєкт рішення, розробленого його відомством. Аваков пояснив необхідність цього кроку потребою призначити керівника робіт з ліквідації наслідків епідемії, а також для переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації.

До цього режим надзвичайної ситуації в Україні було оголошено в низці областей та Києві

Аваков також заявив, що рішення уряду не потребує додаткових матеріальних витрат. "Насамперед це потребує ухвалення від нас стабілізаційного фонду", - заявив голова МВС.

Закриття пасажирського сполучення з Україною до п'ятниці

Також український уряд планує повністю закрити до кінця п'ятниці усе пасажирське сполучення з іншими країнами. Шмигаль доручив профільним міністерствам підготувати проєкт відповідного рішення щодо закриття кордону з 28 березня. "Окремо, до кінця дня п'ятниці, ми повинні зупинити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидва боки", - заявив прем'єр-міністр на урядовому засіданні. Рішення буде розглянуто на позачерговому засіданні уряду України.

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