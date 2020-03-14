Коронавірус: уряд України анонсував евакуацію українців з Італії

Кабінет міністрів доручив українським відомствам забезпечити невідкладну евакуацію громадян України з ураженої коронавірусом Італії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду, розповсюдженому у суботу, 14 березня.

Евакуацію українців з зони розповсюдження хвороби COVID-19 в Італії уряд обговорив на позачерговому засіданні.

За евакуацію будуть відповідати міністерства інфраструктури, охорони здоров'я, закордонних та внутрішніх справ, повідомили у пресслужбі. При цьому Державна митна служба матиме якнайшвидше оформити багаж членів екіпажу і пасажирів літака, а Державна прикордонна служба України (ДПСУ) забезпечуватиме першочергове проходження контролю під час перетину кордону.

Евакуацію вимагає Зеленський

У п'ятницю, 13 березня, про план евакуації українських громадян, які були заблоковані на кордоні Італії та Словенії у своєму відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський. "Україна поверне додому цими вихідними українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії", - зазначив Зеленський.

Заступник Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що йдеться про 101 особу, яку не впустили на територію Словенії. Цих людей, за його словами, доправлять в Україну у суботу чи неділю спеціальним бортом. Водночас, звідки полетять українці, що евакуюватимуться на батьківщину, поки не відомо.

Українка померла від коронавірусу в Італії

Також напередодні стало відомо про смерть громадянки України від коронавірусу в Італії. Цю інформацію підтвердили в українському МЗС, зазначивши, що трагічний випадок стався у італійській провінції Брешіа.

Речниця відомства Катерина Зеленко повідомила, що українка потрапила у лікарню з підозрою на загострення серцево-судинних захворювань, однак тест показали інфікування коронавірусом, і вона перебувала у важкому стані.