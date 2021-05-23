Коронавірус: тисячі людей відвідали концерт-експеримент у Парижі

П'ять тисяч людей були на музичному концерті рок-гурту Indochine в Парижі у суботу, 29 травня. Цей захід був експериментом, завдяки якому дослідники хочуть з'ясувати, наскільки високий ризик зараження коронавірусом під час масових подій, пише агентство AFP.
Відвідати тестовий концерт дозволили лише людям віком від 18 до 45 років без хронічних захворювань. Вони повинні були пройти тест на коронавірус перед концертом та носити захисні маски під час нього.
Через тиждень після концерту відвідувачі концерту повинні будуть знову пройти тест на коронавірус. Потім їхні дані порівняють з даними контрольної групи з 2500 людей, яким довелося провести той самий вечір вдома.
Нагадаємо, в Іспанії та Великобританії вже проводили подібні експерименти з концертами. Тоді дослідники не виявили підвищеного ризику зараження.
Раніше, 19 травня у Франції набули чинності значні послаблення карантину. Після багатомісячних локдаунів у країні знову запрацювали кав'ярні та ресторани, торговельні заклади, які не вважаються "життєво необхідними", а також музеї, кінотеатри та театри. Комендантська година в країні тепер починається з 21:00, тобто на дві години пізніше, ніж раніше.
Передумовами послаблення карантинних обмежень в обох країнах було зниження рівня захворюваності, а також прогрес у кампанії вакцинації. Зокрема, у Франції вже 20 мільйонів людей отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу, що становить приблизно третину населення.
Читайте також: Коли знімають маски: французькі VIP-вечірки в часи коронавірусу
-
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Очікування в Мюнхені
З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.
-
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Культура з маскою в Римі
Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.
-
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Кінофестивалі в Кракові
У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).
-
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Насолода мистецтвом у Порту
Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.
-
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Ранній старт в Цюриху
У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.
-
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Святковий настрій у Ліверпулі
Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.
Автор: Філіпп Єдіке