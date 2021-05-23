Коронавірус: тисячі людей відвідали концерт-експеримент у Парижі

П'ять тисяч людей були на музичному концерті рок-гурту Indochine в Парижі у суботу, 29 травня. Цей захід був експериментом, завдяки якому дослідники хочуть з'ясувати, наскільки високий ризик зараження коронавірусом під час масових подій, пише агентство AFP.

Відвідати тестовий концерт дозволили лише людям віком від 18 до 45 років без хронічних захворювань. Вони повинні були пройти тест на коронавірус перед концертом та носити захисні маски під час нього.

Через тиждень після концерту відвідувачі концерту повинні будуть знову пройти тест на коронавірус. Потім їхні дані порівняють з даними контрольної групи з 2500 людей, яким довелося провести той самий вечір вдома.

Нагадаємо, в Іспанії та Великобританії вже проводили подібні експерименти з концертами. Тоді дослідники не виявили підвищеного ризику зараження.

Раніше, 19 травня у Франції набули чинності значні послаблення карантину. Після багатомісячних локдаунів у країні знову запрацювали кав'ярні та ресторани, торговельні заклади, які не вважаються "життєво необхідними", а також музеї, кінотеатри та театри. Комендантська година в країні тепер починається з 21:00, тобто на дві години пізніше, ніж раніше.

Передумовами послаблення карантинних обмежень в обох країнах було зниження рівня захворюваності, а також прогрес у кампанії вакцинації. Зокрема, у Франції вже 20 мільйонів людей отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу, що становить приблизно третину населення.

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