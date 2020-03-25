Коронавірус: Сенат США схвалив пакет фінансової допомоги у 2,2 трильйона доларів

У середу, 26 березня, Сенат США схвалив безпрецедентний за розміром пакет фінансової допомоги для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу SARS-CoV-2. Загалом сума коштів, яка буде виділена для підтримки бізнесу, робітників та закладів охорони здоров'я, сягне 2,2 трильйона американських доларів.

Ухвалений сенаторами закон обсягом у 880 сторінок є найбільшим масштабним пакетом фінансової допомоги в історії США. Інформаційне агентство AP зазначає, що сума виділених коштів становить близько половини річного федерального бюджету Сполучених Штатів. Лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл називав цю суму "інвестиціями на рівні воєнного часу".

Пакет передбачатиме як допомогу малому і середньому бізнесу, так і позики для великих корпорацій, зокрема авіаліній. Окрім того сенатори передбачили здійснення прямих платежів американським громадянам, розширення програми допомоги для безробітних та надання фінансової допомоги лікарням.

Демократи та республіканці демонструють згуртованість

Попри розбіжності у думках щодо того, чи є такий пакет занадто великим, чи, навпаки, недостатнім за умовпандемії, викликаної коронавірусом хвороби COVID-19, його було ухвалено одностайно як республіканцями, так і демократами.

Лідер демократичної меншості у Сенаті США Чак Шумер назвав пакет фінансової допомоги "історичним"

Лідер демократичної меншості у Сенаті США Чак Шумер назвав рішення сенаторів історичним. "Законопроєкт є історичним, бо він має стати відповіддю на історичну кризу", - зазначив Шумер.

Після голосування лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл розпустив сенаторів по домівках до 20 квітня. Водночас він заявив, що у разі необхідності може викликати їх до Вашингтона знову.

Ринки чекали на фінансову допомогу

Узгодження пакету допомоги між адміністрацією Дональда Трампа та представниками політичних сил у Сенаті тривало кілька днів. Принципової згоди сторонам вдалося досягти вночі середи, 25 березня.

Очікувалося, що на остаточне оформлення домовленостей у вигляді документа може піти ще кілька днів, однак сенаторам вдалося ухвалити документ вже ввечері того ж дня.

В очікуванні позитивних новин з Вашингтона спостерігалося зростання на американських та європейських фондових ринках. За підсумками торгів у вівторок, 25 березня, фондовий індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 11,3 відсотка. Це стало рекордним з 1933 року. А у четвер вранці на схвалення допомоги позитивно відреагували і азійські біржі. Японський індекс Nikkei зріс на 8 відсотків. Це найбільше процентне зростання з 2008 року.

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