 Коронавірус - ризик для демократії? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.04.2020

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Політика й суспільство

Коронавірус - ризик для демократії? (відео)

Уряди країн ЄС вживають безпрецедентних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Для цього доводиться обмежувати громадянські свободи. Чи несе це ризик для європейських демократій?

Symbolfoto Corona am Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

Коронавірус і громадянські свободи: права людини в небезпеці?

Після того, як у Європі запровадили багато обмежень у повсякденному житті, з'явилися побоювання, що певні заходи можуть залишитися в силі й після завершення пандемії. 750 мільйонам мешканців Європи довелося пережити, як в одну мить суворо обмежили їхнє право на свободу пересування. Масштаби обмежень у різних країнах різні, а за порушення правил стягуються немалі штрафи. Чи несе це ризик для європейських демократій? І як гарантувати повернення до нормального стану після завершення пандемії? Дивіться у сюжеті DW:

 

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Як будуть виходити з карантину Німеччина, Польща, Австрія та інші країни? (відео)

Коли закінчиться карантин? Коли відкриються школи, магазини і перукарні? У Європі починають поступово послаблювати карантин. У добірці DW - про план виходу з карантину Німеччини та інших європейських країн. (17.04.2020)  

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