Коронавірус - ризик для демократії? (відео)

Уряди країн ЄС вживають безпрецедентних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Для цього доводиться обмежувати громадянські свободи. Чи несе це ризик для європейських демократій?
Після того, як у Європі запровадили багато обмежень у повсякденному житті, з'явилися побоювання, що певні заходи можуть залишитися в силі й після завершення пандемії. 750 мільйонам мешканців Європи довелося пережити, як в одну мить суворо обмежили їхнє право на свободу пересування. Масштаби обмежень у різних країнах різні, а за порушення правил стягуються немалі штрафи. Чи несе це ризик для європейських демократій? І як гарантувати повернення до нормального стану після завершення пандемії? Дивіться у сюжеті DW:
Коли закінчиться карантин? Коли відкриються школи, магазини і перукарні? У Європі починають поступово послаблювати карантин. У добірці DW - про план виходу з карантину Німеччини та інших європейських країн. (17.04.2020)
Як німецька поліція контролює дотримання карантину через коронавірус на практиці? DW долучилася до карантинного рейду німецьких правоохоронців у Берліні та Бонні. (27.03.2020)