Коронавірус - ризик для демократії? (відео)

Після того, як у Європі запровадили багато обмежень у повсякденному житті, з'явилися побоювання, що певні заходи можуть залишитися в силі й після завершення пандемії. 750 мільйонам мешканців Європи довелося пережити, як в одну мить суворо обмежили їхнє право на свободу пересування. Масштаби обмежень у різних країнах різні, а за порушення правил стягуються немалі штрафи. Чи несе це ризик для європейських демократій? І як гарантувати повернення до нормального стану після завершення пандемії? Дивіться у сюжеті DW: