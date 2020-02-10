 Коронавірус: психолог про те, чи виправданий страх перед китайцями | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 11.02.2020

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Світ

Коронавірус: психолог про те, чи виправданий страх перед китайцями

Китайські ресторани порожніють, на людей азійської зовнішності дивляться з побоюванням. В інтерв'ю DW психолог Джошуа Тібор поділився спостереженнями за реакцією людей на невидимі загрози на кшталт інфекцій.

Китайський ресторан у Чанчуні, КНР

Китайський ресторан у Чанчуні, КНР

У зв'язку з поширенням коронавірусу деякі люди зараз намагаються уникати контакту з усім, що вони пов'язують з Китаєм, а на людей азійської зовнішності дивляться з побоюванням. Професор Джошуа Тібор працює на факультеті експериментальної психології і біхевіоризму в Амстердамському університеті і вивчає, як сучасні люди поводяться, стикаючись з небезпечними інфекційними хворобами.

Deutsche Welle: З різних країн світу надходять повідомлення про те, що через епідемію коронавірусу люди стали уникати контакту з усім, що вони пов'язують з Китаєм. Є наукове пояснення такому явищу?

Джошуа Тібор: Кілька років тому ми опублікували дослідження про те, як люди реагували на біженців з Ліберії під час епідемії лихоманки Ебола в 2014 році. А також, як люди реагували на біженців з Сирії, коли "Ісламська держава" представляла там найбільшу загрозу.

Ми з'ясували, що учасники дослідження в рівній мірі негативно ставилися до чоловіків і жінок, які приїхали з Ліберії. У випадку ж з сирійцями, які асоціювалися у наших респондентів з насильством і тероризмом, вони негативно ставилися тільки до чоловіків. З цього ми зробили висновок, що до тих, хто приїжджає з охопленого епідемією регіону, люди ставляться насторожено в цілому, без розбору.

В одному з досліджень Ви говорите про психологію уникнення збудників хвороби. Йдеться про це?

Так. Люди всю історію свого існування борються з хворобами. І вже 200 років нам відомо, що хвороби викликають збудники.

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Наш мозок несвідомо виробив стратегію уникнення збудників хвороб. Людині не потрібен диплом з мікробіології, щоб знати, що не потрібно чіпати руками нічого в брудному громадському туалеті. Коли ми бачимо подібне або відчуваємо відповідний запах, мозок дає сигнал - триматися подалі. Виникає почуття відрази, яке допомагає людині уникнути зараження.

Чи можна це почуття порівняти зі страхом, який відчуває людина, яка, наприклад, бачить в черзі біля каси в магазині схожу на китайця людину? По-Вашому, це природна реакція?

Так, це природно, але це не означає, що така реакція - хороша чи бажана. Відразу, зазвичай, викликають подразники - наприклад, кашель або заражені рани. У випадку з коронавірусом або іншими схожими з ним інфекціями проблема полягає в тому, що у заражених немає ніяких помітних симптомів. Тому люди стають особливо підозрілими і намагаються ці симптоми знайти. Коли людина бачить представника певної етнічної групи, який, може, і сам не знає, чи заражений він, то ця людина з обережності намагається триматися від нього подалі.

Чи можна передбачити силу паніки людей на спалах хвороби або групу "іммігрантів", яка може переносити збудник хвороби? Чи залежить це від рівня освіти або від того, як багато людей спілкується з представниками інших культур?

Люди, які негативно ставляться до іммігрантів, будуть більш негативно реагувати на представників тих країн, в яких виявлено коронавірус.

Але є ще інший цікавий аспект. Ми називаємо його "сприйнятливість до відрази". Його ми вимірюємо, коли запитуємо людей про те, як сильно у них викликає огиду брудний холодильник, людина з сильним тілесним запахом або якщо вони вступили в собаче лайно. Тобто коли йдеться про інстинкти.

Люди, які реагують на ці збудники сильніше, також більш негативно ставляться до мігрантів з країн, які пов'язують з можливими збудниками хвороб. Відносно приїжджих з інших країн у них немає антипатії.

Чи означає це, що від мого ДНК залежить, наскільки сильно я відчуваю огиду до збудників захворювань і виступаю проти їх носіїв?

Вважаю, що так. Наші дослідження, в тому числі вивчення поведінки близнюків, показали, що приблизно в 50 відсотках випадків "сприйнятливість до відрази" пов'язана з ДНК.

Як Ви ставитеся до закидів про те, що ваші дослідження виправдовують расизм?

У людей завжди були забобони, і в минулому вони не потребували наукового підтвердження для своїх вчинків. Ми хочемо з'ясувати, чому це так. Моя наукова мета - пізнати психологічні процеси, щоб дати рекомендації, як можна запобігти поведінці, проблематичній з суспільної точки зору. У нас вчених також є завдання - сформувати до цього правильне ставлення.

Я читав одну історію з Італії, де жінка звинуватила людину азійської зовнішності в тому, що вона заражена  коронавірусом і поширює інфекцію серед інших людей. Чоловік відповів їй чистою італійською мовою з римським акцентом, що він народився в Італії і ще жодного разу в житті не був у Китаї.

Ця історія наочно демонструє, наскільки абсурдні подібні реакції, хоча вони властиві людській природі. Вони не можуть бути виправданням у випадку з нинішнім поширенням коронавірусу. Я думаю, що не тільки я, як психолог, а й фахівці в галузі боротьби з інфекціями несуть відповідальність за те, щоб не було істерії. Зараз набагато вища ймовірність померти в ДТП на перехресті, задивившись у свій смартфон, ніж заразитися коронавірусом і померти від нього.

  • Канцлерка Меркель в Ухані

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Канцлерка Меркель в Ухані

    Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.

  • Рідкісний випадок

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Рідкісний випадок

    Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.

  • Віруси приходять і йдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    "Віруси приходять і йдуть"

    Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.

  • Тиша у модних бутіках?

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Тиша у модних бутіках?

    Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.

  • Закусочні на замку

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Закусочні на замку

    Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.

  • Без гучних рекламних кампаній

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Без гучних рекламних кампаній

    Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.

  • Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.

  • Стосується кожного

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Стосується кожного

    Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.

  • Обережна Honda

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Обережна Honda

    Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.

  • Складності виробництва

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Складнощі виробництва

    Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.

  • Китайці не приїдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Китайці не приїдуть

    У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.

  • Підготовлений - значить озброєний

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Підготовлений - значить озброєний

    В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.

    Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський


 

DW.COM

Коронавірус: бізнес вже кашляє

Новий коронавірус, який почав поширюватися з китайського Уханю, - загроза не лише здоров'ю, але й глобальній економіці. Деякі галузі вже заявляють про збитки. А що далі? (07.02.2020)  

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Докладно

Китайський ресторан у Чанчуні, КНР

Психолог про страх перед китайцями через коронавірус

В інтерв'ю DW психолог Джошуа Тібор поділився спостереженнями за реакцією людей на невидимі загрози на кшталт інфекцій.  

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