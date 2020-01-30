Коронавірус поширився вже на 36 країн світу

У Китаї за добу зареєстрували 508 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом його виявили у 36 країнах. ВООЗ запевняє, що пік епідемії у Китаї минув. А Франція і В'єтнам повідомили про одужання більшості хворих.
Жителі Ірану носять захисні маски на вулицях у Тегерані
Влада Китаю у вівторок, 25 лютого, повідомила про виявлення 508 нових випадків інфікування коронавірусом, а також про 71 померлого внаслідок нього за останню добу. Таким чином кількість інфікованих у Китаї досягла 77658 осіб, а його жертвами стали 2663 людини.
Також у Китаї заборонили торгівлю дикими тваринами та вживання їх у їжу. На думку представників влади, цей крок здатен захистити життя і здоров'я людей.
У свою чергу, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус 24 лютого заявив, що пік епідемії коронавірусу в Китаї минув. За даними експертів ВООЗ, які побували в регіонах, звідки поширився вірус, його пік припав на кінець січня.
Коронавірус виявили у більш ніж 30 країнах
Новий вірус усе частіше виявляють і за межами Китаю. Станом на 25 лютого він поширився на 36 країн. Усього новим вірусом інфіковані понад 80 тисяч людей у світі.
Другим найбільшим осередком коронавірусу залишається Південна Корея, де кількість хворих за останню добу зросла на 60 осіб. У країні підтверджено 893 випадки захворювання, вісім осіб померли.
В Ірані зафіксований 61 випадок зараження та 12 померлих. У зв'язку з поширення захворювання низка сусідніх держав тимчасово закрила кордон з Іраном.
У Європі найбільше інфікованих - в Італії
Серед європейських країн в Італії зафіксовано найбільшу кількість інфікованих. Там підтвердили майже 230 випадків зараження та сім жертв хвороби.
У Німеччині коронавірус виявили у 16 людей. У Франції від нього померла одна туристка - літня громадянка Китаю. Загалом новим вірусом інфікувалися 11 осіб, 10 із них уже одужали.
У В'єтнамі одужали всі 16 осіб, у яких виявили вірус. Медики продовжують спостерігати за одним із пацієнтів, решта - виписані з лікарень. Нових заражень не було від 13 лютого, наголосило міністерство охорони здоров'я країни.
У США хочуть виділити 1,8 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом
Білий дім 24 лютого попросив Конгрес США виділити 1,8 мільярда доларів на екстрені витрати, пов'язані з реагуванням на коронавірус, повідомляє видання The Washington Post.
Якщо Конгрес виділить ці гроші, вони підуть на фінансування лабораторних тестів, витрат на карантин, дослідження та розробки вакцин та на підтримку постраждалих країн.
Представники Демократичної партії США вже розкритикували цей крок Білого дому, заявивши, що цих коштів буде недостатньо.
Раніше в адміністрації президента США Дональда Трампа наполягали, що додаткові кошти не потрібні.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Поліцейський контроль на кордоні карантинної зони
Близько 52 тисяч осіб, що проживають в 11 населених пунктах на півночі Італії, фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу. В'їзд в ці міста і виїзд з них можливі лише за спеціальним дозволом. Порушникам загрожує "кримінально-правова" відповідальність.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Порожні вулиці
Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Кількість хворих стрімко зростає
20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Закупівля продуктів про запас
Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Високий попит на захисні маски
Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Карнавал у Венеції
Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Показ мод в інтернеті
Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Скасування футбольних матчів
Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.
Автор: Олена Гункель
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Канцлерка Меркель в Ухані
Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Рідкісний випадок
Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
"Віруси приходять і йдуть"
Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Тиша у модних бутіках?
Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Закусочні на замку
Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Без гучних рекламних кампаній
Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Під особливою загрозою: автомобілебудівники
Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Стосується кожного
Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Обережна Honda
Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Складнощі виробництва
Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Китайці не приїдуть
У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Підготовлений - значить озброєний
В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.