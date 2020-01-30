Коронавірус поширився вже на 36 країн світу

Влада Китаю у вівторок, 25 лютого, повідомила про виявлення 508 нових випадків інфікування коронавірусом, а також про 71 померлого внаслідок нього за останню добу. Таким чином кількість інфікованих у Китаї досягла 77658 осіб, а його жертвами стали 2663 людини.

Також у Китаї заборонили торгівлю дикими тваринами та вживання їх у їжу. На думку представників влади, цей крок здатен захистити життя і здоров'я людей.

У свою чергу, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус 24 лютого заявив, що пік епідемії коронавірусу в Китаї минув. За даними експертів ВООЗ, які побували в регіонах, звідки поширився вірус, його пік припав на кінець січня.

Коронавірус виявили у більш ніж 30 країнах

Новий вірус усе частіше виявляють і за межами Китаю. Станом на 25 лютого він поширився на 36 країн. Усього новим вірусом інфіковані понад 80 тисяч людей у світі.

Другим найбільшим осередком коронавірусу залишається Південна Корея, де кількість хворих за останню добу зросла на 60 осіб. У країні підтверджено 893 випадки захворювання, вісім осіб померли.

В Ірані зафіксований 61 випадок зараження та 12 померлих. У зв'язку з поширення захворювання низка сусідніх держав тимчасово закрила кордон з Іраном.

У Європі найбільше інфікованих - в Італії

Серед європейських країн в Італії зафіксовано найбільшу кількість інфікованих. Там підтвердили майже 230 випадків зараження та сім жертв хвороби.

У Німеччині коронавірус виявили у 16 людей. У Франції від нього померла одна туристка - літня громадянка Китаю. Загалом новим вірусом інфікувалися 11 осіб, 10 із них уже одужали.

У В'єтнамі одужали всі 16 осіб, у яких виявили вірус. Медики продовжують спостерігати за одним із пацієнтів, решта - виписані з лікарень. Нових заражень не було від 13 лютого, наголосило міністерство охорони здоров'я країни.

У США хочуть виділити 1,8 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом

Білий дім 24 лютого попросив Конгрес США виділити 1,8 мільярда доларів на екстрені витрати, пов'язані з реагуванням на коронавірус, повідомляє видання The Washington Post.

Якщо Конгрес виділить ці гроші, вони підуть на фінансування лабораторних тестів, витрат на карантин, дослідження та розробки вакцин та на підтримку постраждалих країн.

Представники Демократичної партії США вже розкритикували цей крок Білого дому, заявивши, що цих коштів буде недостатньо.

Раніше в адміністрації президента США Дональда Трампа наполягали, що додаткові кошти не потрібні.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Поліцейський контроль на кордоні карантинної зони Близько 52 тисяч осіб, що проживають в 11 населених пунктах на півночі Італії, фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу. В'їзд в ці міста і виїзд з них можливі лише за спеціальним дозволом. Порушникам загрожує "кримінально-правова" відповідальність.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Порожні вулиці Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Кількість хворих стрімко зростає 20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Закупівля продуктів про запас Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Високий попит на захисні маски Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Карнавал у Венеції Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Показ мод в інтернеті Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Скасування футбольних матчів Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї. Автор: Олена Гункель

